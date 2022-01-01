فحص 2800 طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية في الدقهلية

قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه جرى فحص حوالي 2800 طفل منذ بدء المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين وعلاجها، والتي دُشنت في شهر سبتمبر الماضي، وتهدف إلى حماية الأطفال حديثي الولادة والمبتسرين من الأمراض الوراثية ومسببات الإعاقة.

وتستهدف المبادرة الكشف المبكر عن 19 مرضا وراثيا، منها مرض قصور الغدة الدرقية، وتضخم الغدة الكظرية الخلفي، وأمراض التمثيل الغذائي الوراثية، وغيرها من الأمراض التي تأتي نتيجة وجود عوامل وراثية.

المبادرة تسهم في سرعة اكتشاف الأمراض وعلاجها

وأضاف «مكي»، في بيان صحفي، أن المبادرة تسهم في سرعة اكتشاف هذه الأمراض وعلاجها مبكراً، وذلك من خلال إجراء المسح الطبي للأطفال حديثي الولادة بجميع اقسام الحضانات بالمستشفيات العامة والمركزية والتأمين الصحي، إذ يتم من خلالها اخذ عينة من كعب الطفل من عمر 3 ايام لليوم السابع، كما يجرى سحب لعينة أخرى يوم 28 من الولادة وفي حال ثبوت إيجابية العينة يحال الطفل لتلقي العلاج بمركز العلاج بوحدة طب أسرة بمنية سندوب او وحدة علاج الامراض الوراثية بالجامعة حسب نوع المرض حيث يتم صرف الألبان والاغذية المناسبة للحد من الاعاقة الذهنية للأطفال.

توفير المستلزمات الطبية اللازمة للمبادرة

واشار إلى أنه تم تدريب الفرق الطبية على كيفية سحب العينات وجميع أعمال المبادرة، كما تم توفير المستلزمات الطبية اللازمة للمبادرة بالتنسيق مع وزارة الصحة والادارة العامة للطب العلاجي بالمديرية ومسؤول الحضانات، ومدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة (منسق الحد من الإعاقة) بالمديرية، لافتا إلى أن العلاج سيقدم بالمجان للحالات الإيجابية المكتشفة.