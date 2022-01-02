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رفع 1250 حالة إشغال في بولاق الدكرور.. ومصادرة 300 شيشة «فيديو»

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الوطن
08:06 م | الأحد 02 يناير 2022
جانب من الحملة

جانب من الحملة

شنت محافظة الجيزة، اليوم، حملة مكبرة بحي بولاق الدكرور؛ لرفع الإشغالات والتعديات للمحال والمقاهي، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزه، بشن الحملات بصفة دورية بنطاق الأحياء والمراكز لتحقيق الانضباط بالشارع، ورفع كافة أوجه الإشغالات، والتأكد من الالتزام بمواعيد غلق محال العامة والورش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رفع الإشغالات بشوارع كفر طهرمس والعشرين والمساكن

وأسفرت الحملة، عن رفع 1250 حالة إشغال للمقاهي والكافيهات والمحال التجارية، بشوارع كفر طهرمس والعشرين والمساكن، شملت استاندات وعربات وفاترينات لباعة جائلين وثلاجات وترابيزات.

ضبط 300 شيشة 

كما تم ضبط ومصادرة 300 شيشة من المقاهي التي تقدمها بالمخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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