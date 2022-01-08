فوز طالبة بـ20 ألف جنيه جائزة أمل سلامة للأكثر تميزا بالشيخ زويد ورفح

أقيم حفل تكريم الفتاة الأكثر تميزا بمدينتي الشيخ زويد ورفح، بعد انتهاء المسابقة، والإعلان عن أسماء الفائزات من الطالبات، وذلك في جمعية رعاية الطلبة بالعريش، بحضور أمل سلامة نصر الله صاحبة المبادرة، والدكتور عبدالكريم الشاعر رئيس لجنة تحكيم الجائزة، وسعيد زايد عضو لجنة التحكيم، وصابر عيد المدير التنفيذي للجائزة، بالإضافة لعدد كبير من ممثلي المجتمع المدني والتربية والتعليم وجامعة العريش وجامعة سيناء الخاصة.

وأعلنت «نصرالله» عن منحها جائزة تحمل اسمها عام 2016 وقد كانت قيمة الجائزة وقتها عشرة آلاف جنيه من مالها الخاص، تمنح للفتاة الأكثر تميزًا بقرى جنوب الشيخ زويد ورفح تقديرًا لهذه المنطقة.

وأضافت أنه جرى توسيع نطاق الجائزة بعد ذلك لتشمل كل مراكز وقرى الشيخ زويد ورفح منذ العام 2018 حتى الآن، وارتفعت قيمة الجائزة لتكون 60 ألف جنيه هذا العام.

شروط الحصول على الجائزة من مدينتي الشيخ زويد ورفح

وتابعت: وشرط حصول الفتاة على الجائزة هو حصولها على الثانوية العامة من مدرسة تابعة لأحد مراكز مدينتي الشيخ زويد ورفح، بالإضافة لتمتعها بمهارات تواصل عالية والقدرة على التعبير عن نفسها وخدمة مجتمعها المحلي.

أسماء الطالبات الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى

وفازت هذا العام الطالبة هاجر سليمان اهنيد، بمعهد فني صحي بالإسماعيلية بالمركز الأول وبمبلغ مالي قيمته 20 ألف جنيه، وفازت الطالبة أسماء عياد بكلية التربية جامعة العريش بالمركز الثاني وبمبلغ قدره 15 ألف جنيه، وفازت الطالبة إسراء سليمان سعد بالمركز الثالث ومبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه، وجرى تكريم 15 طالبة اللاتي شاركن في المسابقة بشهادات تقدير ومبلغ ألف جنيه.

تكريم عدد من نشطاء المجتمع المدني

وعلى هامش الجائزة، جرى تكريم الدكتور رفعت عزوز، عميد كلية التربية، تقديرًا لمجهوداته في خدمة المجتمع السيناوي، وتكريم الحاج محمد سويلم لمجهوداته في خدمة تعليم أطفال رفح والشيخ زويد، وتكريم عبدالله إسكندر لمجهوداته في مجال تعليم أطفال الشيخ زويد، وأيضًا تكريم حنان الغول من صاحبات البصيرة المميزات، وتم تكريم صباح زايد وندى زايد لجهودهما المتميزة في خدمة أطفال قرية الظهير بجنوب الشيخ زويد، وتكريم أحمد زايد نقيب معلمي رفح وفاءً لدوره المتميز.