رئيس البنك الدولي: مطلوب 300 مليون فرصة عمل بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

قال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، إن المجموعة ملتزمة بخلق واستدامة المساحات لتبادل الأفكار مع الشباب، خاصة في الموضوعات الملحة التي تواجه الجديد، مشيرًا إلى أن الشباب يلعبون دورا مهما في القضاء على الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين وقيادة التنمية.

رئيس البنك الدولي: كورونا عطل سوق العمل

أضاف مالباس خلال كلمته في افتتاح النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، أن جائحة كورونا أدت إلى تعطل غير مسبوق في حياتنا وأعمالنا، فهذه الأزمة لم تخص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط، إذ تأثر الرجال والنساء في القدرة الوصول إلى سوق العمل.

وتابع: «قدرنا في تقاريرنا التي أصدرناها في شهر ديسمبر مع يونيسكو ويونيسيف، أن هذا الجيل من الطلاب في أنحاء العالم كله، يغامر بخسارة 70 تريليون دولار من إجمالي الناتج المحلي العالمي، كنتيجة لإغلاق المدارس بفعل جائحة كورونا».

مطلوب 300 مليون فرصة عمل

أوضح رئيس البنك الدولي، أن العائق الأكبر أمام الشباب للحصول على التنمية الاقتصادية في المنطقة، يتمثل في عدم قدرة الاقتصاد على استيعاب قوة العمل من الشباب، وتوفير فرص عمل أفضل لهم، لافتًا إلى أن 300 مليون شخص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سيطلبون فرص عمل بحلول عام 2050.

وأكد على ضرورة تمكين سوق العمل من توفير فرص مستدامة وأفضل للشباب، وتقليل العوائق الاجتماعية والاقتصادية، وأن يتم تعزيز البيئة التشريعية للعمل، ويجب الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية التي تمكن رواد العمل الشباب، أن يكونوا منتجين وأن يتم تعزيز الشمولية المجتمعية وقدرات الشباب على الصمود في البيئات الهشة وتوفير الخدمات.

وأشار مالباس، إلى أن الاقتصاد الأخضر من شأنه أن يوفر المزيد من فرص العمل للشباب، وأن يكون لنا دور هائل في شمولية المناخ مع العمل، وأن يكون ذلك من خلال مشروعات ذات أولوية، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لهما أن تستفيد الاستفادة الأكبر كونها المنطقة الأكثر ندرة في العالم، من خلال بناء القدرة على الصمود في مواجهة الشباب.