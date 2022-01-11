منسق نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان: 3 آلاف شاب تقدموا للمشاركة

خصص برنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، حلقة خاصة من شرم الشيخ، اليوم، للحديث عن تفاصيل جلسة نموذج محاكاة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بمنتدى شباب العالم.

وقال عمرو سماحة، منسق نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان، إن عدد الراغبين في حضور جلسة نموذج محاكاة المجلس الدولي لحقوق الإنسان، بلغ أكثر من 3 آلاف مشترك، تقدموا في الصفحة الإلكترونية الخاصة بنموذج المحاكاة.

40 جنسية تحضر منتدى الشباب

وأضاف «سماحة»، أنه جرى اختيار من هذا العدد الكبير 41 مصريا و74 أجنبيا، بعد اختبارات عبر الفيديو كونفرنس استغرقت 3 أسابيع، بعد تقديم كل شخص الـ«سي في»، ثم جرى تدريبهم في مصر، مع خبراء في مجال حقوق الإنسان والمحاكاة، وكانوا يتمتعون بخبرة قوية.

وأشار إلى أنه جرى الإعداد له لنموذج المحاكاة في مدة قياسية، لا تتعدى شهر ونصف فقط، لافتا إلى أن وجه الاستفادة من نموذج المحاكاة، معرفة آراء الشباب عن حقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا.

وأوضح رامي محمد فريد، أحد الشباب المشاركين بنموذج المحاكاة، أنه يوجد شباب من 40 جنسية تحضر منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة، «الأمر المفاجئ هو كيفية اجتماع هذه الشباب في بوتقة واحدة، وانصهار هذه الثقافات المختلفة للعمل بشكل مشترك».

«زيراه»: الجلسات مليئة بالمعلومات

أبدت ياميلو زيراه، أحد الشباب المشارك في نموذج المحاكاة، إعجابها بمنتدى شباب العالم، قائلة: «المنتدى مذهل، ويتواجد فيه مجموعة كبيرة من الشباب في مكان واحد يتبادلون فيه الأفكار المبتكرة فيما بينهم، ولم أتعرض من قبل في أن التقي بهذا الكم الكبير من الشباب».

وأضافت «زيراه»، أن كل شيء في المنتدى مذهل، سواء الجلسات المليئة بالمعلومات، ومتواجد فيها مدربين جيدين للغاية، «تعلمت الكثير خلال نموذج المحاكاة».

«نينز»: المنتدى حقق حلم زيارتي لمصر

وأشار جوسيه خوان نينز، أحد الشباب المشاركين بنموذج المحاكاة، إلى أنه عندما كان عمره 6 سنوات، كان يرغب في زيارة مصر، «حلمي تحقق الآن بفضل منتدى شباب العالم».

وأفاد «نينز» أن هناك الكثير من الإثراء في المعارف، «المنتدى بالنسبة لي هو ملهم، ومذهل وحلم تحقق».