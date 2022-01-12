«شنطة» تتسبب في هبوط طائرة اضطراريا بالأقصر.. ونقل الركاب على متن أخرى

أكد مصدر في مطار الأقصر الدولي، أنه يجرى حاليًا، إصلاح عطل فني في نظام الطائرة السودانية، بالمطار، يمنعها من التحليق لحين إصلاحها، وفي انتظار قدوم طائرة جديدة لنقل الركاب واستكمال الرحلة، جاء ذلك عقب هبوط الطائرة اضطراريا داخل المطار، نتيجة وجود إنذار بضرورة الهبوط، وهي في طريقها من مطار الخرطوم بدولة السودان، ومتجهة لمطار إسطنبول بتركيا، إذ تلقى قائد الطائرة إنذارًا، من وجود مشكلة في الطائرة، اضطر للهبوط بأقرب نقطة له، وهي مطار الأقصر الدولي، لحين إصلاح المشكلة.

138 راكبا بالطائرة

وأوضح، مصدر بـ مطار الأقصر الدولي، أن البداية كانت بتلقي إدارة المطار إخطارًا بتعرض طائرة للهبوط الإضطراري طراز بوينج 737 سودانية، قادمة من مطار الخرطوم، في طريقها إلى إسطنبول بدولة تركيا، بعد ملاحظة كابتن الطائرة إطلاق إنذار من الطائر، يفيد بوجود مشكلة في مخزن الطائرة الخاص بحقائب الركاب، وهبطت الطائرة بشكل آمن، ونقل جميع الركاب البالغ عددهم 138 راكبا واستضافتهم داخل إحدى صالات المطار لحين موعد الإقلاع، لافتًا إلى أن الطائرة كانت تحمل جنسيات مختلفة، منها «10 أتراك، 15 يمني، 5 تشاديين، 7 مصريين، 1 سوري، و82 سوداني».

شرز في إحدى الشنط

وتابع، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عقب هبوط الطائرة، تبين وجود مشكلة في إحدى شنط الركاب، عبارة عن شرز خفيف، لم يصل لدرجة الحريق في الطائرة، لكن الهبوط، كان إجراءً آمنيا يجب اتخاذه في حالة التعرض للإنذار الداخلي في الطائرة، حفاظًا على سلامة الركاب والمسافرين، وهو معتاد.

الدفع بعدد من سيارات الإسعاف

وكان مرفق إسعاف الأقصر، دفع بعدد من سيارات الإسعاف فضلا عن عدد من سيارات الإطفاء أرستلها قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر مطار الأقصر الدولي خشية وقوع أي إصابات حيث تبيّن سلامة جميع الركاب.