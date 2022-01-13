الحكومة تنفي تخصيص لجان امتحانات للطلاب المصابين بفيروس كورونا

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تخصيص لجان امتحانات خاصة للطلاب المصابين بفيروس كورونا، وقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً على أنه لا صحة لتخصيص لجان امتحانات خاصة للطلاب المصابين بفيروس كورونا، مُوضحةً أنه سيتم تأجيل الامتحانات للطلاب المصابين بفيروس كورونا للدور الثاني بكامل الدرجات، بشرط تقديم الطالب مستنداً طبياً رسمياً يثبت إصابته بالفيروس خلال فترة عقد الامتحانات، مُشددةً على الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا أثناء إجراء الامتحانات، وذلك حفاظاً على صحة الطلاب وكل أعضاء المنظومة التعليمية.

اتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية

وفي سياق متصل، يتم اتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية بتعقيم وتطهير اللجان ومنع التجمعات وضبط عملية الدخول والخروج من اللجان والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب، مع قياس درجة الحرارة للطلاب قبل دخول اللجان، لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وللحفاظ على سير العملية الامتحانية دون أزمات أو معوقات.

أرقام الشكاوى

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة «moe.gov.eg»، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء «01155508688 - 01155508851» على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني «rumors@idsc.net.eg».