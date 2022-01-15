أحمد آدم: الفنانين بقوا يطلعوا ألقاب على نفسهم.. «أنا بقى اسمي موسيقي»

أبدى الفنان أحمد آدم، رأيه في الألقاب التي تطلق على بعض الفنانين على شاكلة «نامبر وان»، موضحًا: «الحاجات دي من زمان، بس اللي فرق إن الصحفيين أو الجمهور هم اللي بيطلعوا اللقب على الفنان، لكن اليومين دول الفنانين بقوا يطلقوها على نفسهم».

اسمي حلو وموسيقي

وأضاف «آدم» في حواره مع الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج «كلام الناس»، المذاع على قناة «MBC مصر»، أنه لا يحب الألقاب، ولو أطلق على نفسه لقب فلن يكون إلا اسمه: «مبحبش الألقاب، ولو هسمي نفسي لقب هيبقى أحمد أدم، حتى اسمي حلو وموسيقى، ميتقالش قبل منه حاجة».

الـ«فيس بوك» سرايا زرقا وهيضيعنا

وعن كثرة الأزمات والتريندات في السنوات الأخيرة، أرجع الفنان هذا الأمر إلى منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الفيسبوك سرايا زرقا وفي الضياع، هيضيعنا وخلى الناس كلها في الهلالا، كان زمان كل واحد بيقعد في قهوة مع صحابه ويقول كلمتين يهلفط بيهم، لكن المصيبة دلوقتي إن الآراء دي بقت علنية قدام الناس، وبقى في مجال وفانز».

وواصل: «المصيبة إن كل واحد بدأ يشعر إن له نفوذ وكلمته مسموعة كأنه جورنال، وبقى عاوز يتشهر، والشهرة لازم تبقى غريبة، لكنها في نفس الوقت قصيرة المدى، بتبقى ربع ساعة، وييجي تريند بعده ويضيعه، مثلا السنة اللي فاتت فيها تريندات كتير، محدش فاكر منها حاجة».