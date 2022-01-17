إصابة 8 في انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعي «القاهرة - أسوان»، أمام قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونُقل المصابون إلى المستشفى العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

انقلاب سيارة ربع نقل

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل أمام قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا على الطريق الزراعي «القاهرة - أسوان»، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وأفادت التحريات الأولية، أن السيارة المنكوبة انقلبت بالقرب من قرية البرجاية على الطريق السريع بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وجار إزالة آثار الحادث لتيسير حركة المرور.

حادث تصادم في سمالوط

وشهدت المنيا قبل يومين وقوع حادث تصادم بالطريق الدائري أمام مركز سمالوط بشمال المحافظة، ونتج عن ذلك إصابة 4 أشخاص بكدمات وجروح وكسور متفرقة.

كما شهد مركز ملوي السبت الماضي حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وجروح وكسور متفرقة.

وشهدت محافظة المنيا شهدت يوما عصيبا، حينما لقي 17 شخصا من أبنائها مصرعهم في حادث تصادم بين سيارتين بمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء، وكان من بين الضحايا سيدة وأبنائها الثلاثة، وهم من قرية منشية يوسف، كما ودع أهالي قرى أعطو وشلقام وبرطباط باقي ضحايا الحادث عقب وصول الجثامين إلى مسقط رأسهم، وأصدرت المحافظة بيانا نعت فيه أسر المتوفيين.