«الخشت» يفتتح مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بالمدينة الجامعة بالقاهرة

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بالمدينة الجامعية للطلبة، في إطار رؤية الجامعة بتحقيق مبدأ دمج الطلاب ذوي القدرات الخاصة في المجتمع الجامعي، ونشر ثقافة الدمج بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري والطلاب.

صاحب فعاليات الافتتاح ترجمة بلغة الإشارة، بحضور ممثلو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومنظمة الأميديست، ومؤسسة حلم، ونواب رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان المنياوي عميدة كلية العلاج الطبيعي والمشرفة على المركز، والطلاب متحدي الإعاقة.

الجامعة لا تدخر جهدًا في رعاية ذوي القدرات الخاصة

وخلال كلمته، قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الجامعة لا تدخر جهدًا في رعاية ذوي القدرات الخاصة، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية والتشجيع لهم ليحتفظوا بتفوقهم وتميزهم، مؤكدًا أن جامعة القاهرة لها تاريخ قديم مع ذوي الإعاقة، لكون أحد روادها الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي.

مركز ذوي الإعاقة يأتي تتويجًا لجهود جامعة القاهرة

وأشار «الخشت»، أن مركز ذوي الإعاقة يأتي تتويجًا لجهود عديدة تمت بجامعة القاهرة لدعم طلابها، مشيرًا إلى أن كلمة «الإعاقة» لا تمثل إساءة، بل هي ميزة توضح التحدي الذي وضعنا فيه في الحياة، مؤكدًا أن الشخص الذكي الذي لديه إعاقة بدنية أفضل من الغبي الذي يمتلك جسدًا سليمًا وتفكيرًا معاقًا.

وأوضح إلى أن جامعة القاهرة أتاحت الآن الفرصة أمام أي طلاب ذوي الإعاقة للالتحاق بأي كلية بها لا تتعارض مع إعاقتهم، طالما استوفوا شروط الالتحاق بهذه الكلية، وهو عكس ما كان يتم اتباعه سابقًا من حيث اقتصار قبول الطلاب ذوي الإعاقة ببعض الكليات.

وأشار رئيس جامع القاهرة، إلى منظومة التعليم الإلكتروني، وتوزيع تابلت على الطلاب، وتعليمهم لغة الاشارة، واستخدام طريقة برايل وتوفير المحاضرات المسموعة للمكفوفين، مخاطبًا الطلاب ذوي الإعاقة بأنهم ليسوا وحدهم من لديهم إعاقة لأن كل منا لديه إعاقة سواء كانت إعاقة بدنية أو نفسية أو إعاقة في التفكير.

أهمية مركز ذوي الإعاقة بجامعة القاهرة

ويهدف مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة، إلى تحقيق رسالة الجامعة في تقديم خدمة تعليمية وأنشطة طلابية مميزة لهم، وإتاحة عدد من مباني الجامعة لتناسب متحدي الإعاقة، والتنسيق بين إدارات الجامعة العاملة بذات المجال والكليات لدعم الخدمات للطلاب من متحدي الإعاقة، وتوفير الخدمات التدريبية الخاصة بهم، وتذليل العقبات الخاصة بالتواصل معهم داخل الجامعة، وتدريب متحدي الإعاقة وفق احتياجات سوق العمل، إلى جانب تفعيل دور المركز كوحدة تدريبية خدمية في تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية للمجتمع الجامعي وغير الجامعي.