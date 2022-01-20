امتحانات 4 ابتدائي تنهي ثورة أولياء الأمور على نظام التعليم الجديد

اختفى «بعبع رابعة ابتدائي»، اليوم الخميس، مع انتهاء امتحانات الصف الرابع الابتدائي، والتي خالفت توقعات أولياء الأمور والطلاب، بعد تطبيق المناهج الجديدة التي تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، وعقدت الامتحانات في جوء يتسم بالهدوء وجاءت في مستوى الطالب المتوسط ولم يتم رصد أي مشكلات من قبل الطلاب حول نوعية الأسئلة، واختتم الطلاب بامتحان مادة الرياضيات الذي عقد ورقيا بنمط الأسئلة الموضوعية.

وأشاد عدد من طلاب مدرسة المدينة الجامعية التابعة لإدارة الدقي التعليمية، بمستوى امتحان مادة الرياضيات موضحين أن الامتحان جاء في مستوى سهل ولا يشمل أي أسئلة معقدة، مؤكدين أنه خالف توقعاتهم خاصة مع كثافة المقرر الدراسي.

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وقالت الطالبة روجينا هاني، لـ «الوطن» إنها انتهت من الإجابة على أسئلة الامتحان في «5 دقائق»، موضحة أن الأسئلة جاءت من الكتاب المدرسي ولا تشمل أي نقاط معقدة.

من جانبها، أكدت الطالبة رودينا، أن الامتحان جاء في مستوى سهل، والأسئلة تنوعت واعتمدت على الفهم ولا تعتمد على الحفظ والتلقين.

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وقال الطالب أحمد علي، إنه انتهى من الإجابة على أسئلة الامتحان في 10 دقائق، موضحا أن الأسئلة جاءت من المقرر الذي تم شرحه في المدرسة ولم تشمل أي تعقيد.

بينما، أكد عدد من أولياء الأمور أن الامتحانات خالفت توقعاتهم وجاءت في مستوى سهل، وقالت نيفين أحمد، ولية أمر، إن امتحانات الصف الرابع الابتدائي، إنها حرصت على مراجعة المقرر الدراسي بشكل جيد لنجلها، مع الاستفادة من المصنات التعليمية التي تم توفيرها من قبل وزارة التربية والتعليم.

«مكنتش متوقعة الامتحانات هتكون بالسهولة دي».. بهذه الكلمات عبرت والدة الطالب محمد أحمد، عن سعادتها البالغة بمستوى امتحانات الصف الرابع الابتدائي، مؤكدة أنها استفادت من المنصات التعليمية مثل بنك المعرفة المصري.

وعن كثافة وصعوبة منهج مادة الرياضيات، قالت والدة الطالبة هبة: «كنا شايلين هم مادة الرياضيات ومتوقعين أنه الامتحان هيجي صعب، ولكن الامتحان جه سهل»، مشيدة بطبيعة المناهج الجديدة التي تعتمد على فهم الطالب.

وأضافت أن المعلمين ساعدوهم في فهم المناهج الجديدة وكيفية التطبيق العملي للأسئلة الجديدة.