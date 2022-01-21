حبس الطالب المتهم بالتعدي على زميله بـ«كتر» في رأس البر

أمرت جهات التحقيق في دمياط، اليوم، بحبس طالب بمعهد الحاسب الآلى بمدينة رأس البر، وذلك بعد اتهامه بالتعدي على زميله بألة حادة «كتر»، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتسببه فى إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة.

منشور على «فيسبوك» يكشف الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط قد كشفت ملابسات قيام أحد الاشخاص، مقيم بمدينة بورسعيد، بنشر مقطع فيديو على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، يتضرر من تعدي أحد الأشخاص على صديقه أحمد سرحان، الطالب بمعهد الحاسب الآلى بمدينة رأس البر، إثر تناوله لمخدر الشابو.

تحرك الأجهزة الأمنية

بالفحص، تبين أنه تبلغ لقسم شرطة رأس البر بمديرية أمن دمياط، بوجود مشاجرة بدائرة القسم، بين طالبين مقيمين ببورسعيد ويدرسان بمعهد الحاسب الآلى برأس البر، وبالانتقال تبين أن طرفي المشاجرة كل من طرف أول (طالب بأحد المعاهد، مقيم ببورسعيد، مصاب بجرح بالرقبة والبطن وتم تحويله للمستشفى وتقرر خروجه عقب تلقي الإسعافات اللازمة، وطرف ثان (طالب بذات المعهد، مقيم ببورسعيد)، وذلك إثر مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب أولوية الجلوس، حال استقلالهما إحدى وسائل النقل (أتوبيس) المتجهة إلى محافظة بورسعيد.

اعتراف المتهم

وبسؤال الطرف الأول، إتهم الطرف الثاني بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض (كتر) وإحداث إصابته، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر، وبعرض المتهم على النيابة العامة بدمياط، قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.