ضبط 152 تاجرًا ومتعاطيًا للمخدرات في حملة مكبرة.. بينهم 10 سائقين

شنت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدة قضايا أسلحة نارية وبيضاء، بإجمالي 51 قطعة سلاح ناري بحوزة 48 متهمًا، وتنفيذ 50835 حكما قضائيا متنوعا، كما جرى ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت 10 متهمين، ارتكبوا 53 حادثا متنوعا.

ضبط 138 قضية مخدرات

كما تم ضبط 138 قضية مخدرات، بإجمالي 142 متهمًا، تنوعت بين «14,625 كيلو جرام من البانجو، 7,065 كيلو جرام من الحشيش، 2,297 كيلو جرام من الهيروين، 874 جراما من الشابو، 634 جراما من البودر، 390 جراما من الإستروكس، 313 جراما من الآيس، 220 جراما من الهيدرو، 43 جراما من الفودو، 1325 قرصا مخدرا».

ضبط 334 دراجة نارية مخالفة

وجرى ضبط 17 متهمًا، و15 آخرين يمارسون أعمال البلطجة، كما تم ضبط 334 دراجة نارية مخالفة، و28541 مخالفة مرورية متنوعة.

فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.