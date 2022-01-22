الصحة: بدء المرحلة الأولى من التجارب الإكلينكية للقاح المصري خلال أيام

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ أعداد مصابي كورونا في الموجة الرابعة المحتاجين إلى دخول المستشفيات لم ترتفع بنفس النسبة التي ارتفعت بها نسب الإصابات، مشددًا على أن الوزارة مستعدة للتعامل مع الوضع من حيث أسرة العزل وغيرها، وبالنسبة للقاح المصري إيجي فاكس، فقد أكد أن هناك فريقين يعملان عليه، وتم الانتهاء من إثبات المأمونية، وخلال أيام قليلة ستبدأ المرحلة الأولى من التجارب الإكلينكية، ونتائج الفريقين حتى اللحظة مشجعة جدا.

نسبة الإشغال في غرف العناية المركزة لا تزيد عن 40%

وأضاف عبدالغفار، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج «من القاهرة» عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»: «نتحدث عن رقم لا يزيد عن 12% في الأقسام الداخلية كمتوسط إشغال ولا يزيد عن 40% في العنايات المركزة»، متابعًا أن الأعداد التي يتم الإعلان عنها هي التي ترددت على المستشفيات، لكن هناك دراسة متعلقة بالأعراض ثبتت أن 60 إلى 65% من المصابين ليس لديهم أعراض.

ذروة الموجة الرابعة في مصر لم تبدأ بعد

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: «وبالنسبة لذروة الموجة، فلم نصل إليها بعد، فنحن تأخرنا في الموجات السابقة عن دول أوروبا، ويأتينا منها أنباء ببدء ثبات الارتفاع، ونتوقع أن نصل إلى الذروة بعدهم بأسبوعين أو 3 أسابيع».

إيفو شيلد يحصل المريض عليه بالحقن العضلي

وأردف حسام عبدالغفار، أنّ الدولة المصرية تعاقدت مع شركة أسترازينيكا للحصول على عقار إيفوشيلد، ويؤخذ عن طريق الحقن العضلي، لكنه من العلاجات طويلة الأمد التي يتم الحصول عليها في بداية الإصابات لمنع تدهور الحالة الصحية.