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تحرير 720 محضرا لمحلات خالفت قرار الغلق.. وضبط 932 شيشة في حملة مكبرة

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الوطن
10:30 ص | الأحد 23 يناير 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

شنت وزارة الداخلية، حملات مكثفة؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة.

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، المتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

عرض 40 شخصا على النيابة بسبب غرامة الكمامة

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 7705 أشخاص لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ7665 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 40 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما جرى تحرير 720 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 175 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 932 أرجيلة.

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