أماكن سقوط الأمطار اليوم.. متفاوتة الشدة وتصل إلى القاهرة الكبرى

تشهد عدد من المناطق في البلاد سقوط أمطار اليوم، وفق ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية التي أكدت في تنويه لها قبل قليل، أن السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة تتكاثر على طول السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وتكون أماكن سقوط الأمطار اليوم في الدلتا والإسكندرية والقاهرة، وهي أمطار متفاوتة الشدة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

تشهد البلاد موجة صقيع تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري على الأقل، بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، أما عن أماكن سقوط الأمطار اليوم، فذكرت الهيئة أنها ستكون على السواحل الشمالية «الإسكندرية - مطروح» بالإضافة إلى الوجه البحري ووسط سيناء، تكون على فترات متقطعة، ومتفاوتة الشدة ما بين الخفيفة إلى المتوسطة بنسب تبلغ من 40 إلى 50% تقريبا.

كما تشهد عدد من المناطق في القاهرة الكبرى سقوط أمطار على فترات متقطعة، تكون أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبا، فيما طمأنت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية، المواطنين، بأن الأمطار لن تسبب أي مشكلات، لكن سيكون لها تأثير على درجات الحرارة وقد تعمل على تدفئة الأجواء.

حالة الطقس الآن

برودة شديدة تصل حد الصقيع يشعر به المواطنون، هذه هي حالة الطقس الآن وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد في أكثر من بيان لها، حيث تتأثر البلاد بالمنخفض الجوي القادم من جنوب وشرق أوروبا، وهو ما يتسبب في موجة الصقيع إضافة إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، تزداد فرصها مع تقدم ساعات النهار خاصة في محافظات الوجه البحري والدلتا. ويسود طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية والقاهرة والصعيد والوجه البحري، يصل حد الصقيع على سيناء وشمال الصعيد وجبال البحر الأحمر.

أسباب انخفاض درجات الحرارة

تنشط الرياح الشمالية الغربية الجافة، والتي تؤثر بطبيعتها على بعض المناطق منها القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بنسب تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية عن المعدلات الطبيعية، كما أن نسب الرطوبة المنخفضة يكون لها عامل في زيادة الإحساس ببرودة الطقس وتعمل على انخفاض درجات الحرارة، وذلك رغم سطوع أشعة الشمس في بعض الأحيان.

هل نشهد سقوط ثلوج؟

على بعض المناطق في وسط سيناء قد نشهد تكون ثلوج خاصة على المرتفعات في سانت كاترين، حيث تشهد المدينة موجة صقيع وتصل درجة الحرارة الصغرى هناك إلى صفر درجة مئوية، وفق تصريحات الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس غدا الإثنين

تشهد حالة الطقس غدا الإثنين استمرار الأجواء الباردة وموجة الصقيع على كافة الأنحاء، كما تزداد فرص سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية، وبعض المناطق في الوجه البحري خلال فترات النهار، بنسبة 40% تقريبا، فيما تسجل القاهرة الكبرى 7 درجات للصغرى والعظمى تكون 14 درجة، بينما تسجل محافظات شمال الصعير 5 درجات للصغرى و15 درجة للكبرى.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

تنصح هيئة الأرصاد الجوية بضرورة توخي الحذر واتخاذ كافة التدابير وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، لمواجهة البرودة الشديدة والتي تصل حد الصقيع في بعض الأماكن، خاصة في ساعات الليل المتأخرة حيث يزداد الأحساس بالبرودة والصقيع، مع التأكيد أن سقوط الأمطار اليوم لن يؤثر على نشاط المواطنين وتحركاتهم.