إحالة مدير الإشغالات بحي غرب شبرا الخيمة للتحقيق العاجل لتقاعسه

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية، رافقه خلالها المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومجدي نجاح رئيس مدينة قليوب، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، ومصطفى حسانين نائب رئيس مدينة طوخ، وعلي إمام نائب رئيس مدينة قها، وياسر إبراهيم نائب رئيس مدينة بنها، وذلك لمتابعة أنفاق المحافظة للتأكد من أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار التي هطلت صباح اليوم الأربعاء، وتوافر السيولة المرورية بالطرق العامة والرئيسية وذلك تزامنا مع موجة الطقس السيئ التي تمر بها المحافظة.

وأصدر «الهجان»، تعليماته بإحالة مدير إدارة الإشغالات بحي غرب شبرا الخيمة للتحقيق الفوري، للتقاعس عن أداء مهام وظيفته.

المحافظ يتابع سيولة المرور بالأنفاق

بدأ محافظ القليوبية جولته اليوم بتفقد نفق شعراوي ونفق سعد زغلول ونفق كلية العلوم بمدينة بنها ونفق سندنهور بمركز بنها ونفق الحدادين ومشتهر بمركز ومدينة طوخ، ونفق المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة، ومنطقة كفر أبو جمعة بقليوب، موجها بالمتابعة الجيدة واستمرار التواجد بتلك المناطق، وخصوصا بالطرق الرئيسية والأنفاق ومواصلة العمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق التام بين الأحياء وشركة المياه والحماية المدنية.

تواجد ميداني في الشوارع

وأكد محافظ القليوبية، أن جميع رؤساء المدن والأحياء ومسئولي شركة المياه والصرف الصحي متواجدون بالشارع ميدانيًا للتعامل مع الأمطار طبقًا لتقارير الأرصاد الجوية، مشيراً إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى كافة أحياء المحافظة للتعامل الفوري مع تراكمات المياه.

وشدد محافظ القليوبية على كل المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير أنفاق المؤسسة والنيل والزراعة يرافقه ممثل من جهاز تعمير القاهرة الكبرى، والتي يتم رفع كفاءتهم من قبل جهاز تعمير القاهرة الكبرى ومنع تسريب المياه، حيث تفقد المحافظ أعمال العزل لنفق ناصر موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير حيث يعد النفق من الأنفاق الحيوية التي تنقل المشاة من وإلى محطة مترو الأنفاق بشبرا الخيمة،حيث لاحظ أثناء الجولة افتراش الباعة الجائلين داخل نفق المؤسسة مشددا على تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعلى الفور وجه بإخلاء الباعة الجائلين ومصادرة جميع الإشغالات والعربات التي تفترش النفق حيث تم تحرير 15 محضرا، وعلى هذا النحو فقد أصدر الهجان تعليمات بإحالة مدير إدارة الإشغالات بحي غرب شبرا الخيمة للتحقيق الفوري.