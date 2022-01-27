إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق «قفط - القصير»

أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة أجرة ميكروباص على طريق «قفط - القصير» بالكيلو 120الصحراوي، فجر اليوم الخميس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

وكان مرفق إسعاف قنا، قد تلقى إخطارا يفيد بإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم مركبتين إحدهما نقل والثانية أجرة، وانتقلت الأجهزة التنفيذية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.

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9 مصابين في الحادث

أسفر الحادث عن إصابة كل من: أبو بكر محمد أحمد، 32 عاما، عبد الله سعيد إسماعيل، 19 عاما، خالظ عيد عطا الله، 19 عاما، أنور عبد الباسط محمد، 49 عاما، محمد عبده فاوي، 39 عاما، أبو الحسن يوسف، 22 عاما، يوسف أبو الحسن السنوسي، 52 عاما، محمد عبد الرؤوف محمد، 30 عاما.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي طلبت تقرير المرور حول الحادث، وتم تسيير حركة الطريق.