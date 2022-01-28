إغلاق محور اللبيني بالهرم لرفع كفاءة خطوط الغاز.. 5 ساعات فجرا

أغلقت أجهزة محافظة الجيزة بشكل جزئى شارع الأهرام أعلى محور اللبينى بالاتجاهين لرفع كفاءة خطوط الغاز الطبيعى وقيام الشركة القائمة على صيانة خطوط الغاز الطبيعى بنطاق منطقة الحرانية بمدينة أبوالنمرس بتنفيذ أعمال رفع كفاءة خط الغاز المغذى للمنطقة.

تنفيذ الأعمال من 12 حتى 5 صباحاً دون تعطيل المرور

وكشفت محافظة الجيزة، في بيان، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتنفيذ الغلق الجزئي لشارع الأهرام أعلى محور اللبينى بالاتجاهين حتى صباح غدا السبت الموافق 29 من شهر يناير الجاري، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً وحتى الـ 5 صباحاً فقط دون تعطيل لحركة المرور.

فرق مرورية لتسيير حركة المارة والمركبات

وأشارت محافظة الجيزة، في بيانها، إلى أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وجه مسؤولى مركز ومدينة أبوالنمرس بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لاتخاذ مايلزم نحو تحذير وإرشاد المواطنين بمحيط الأعمال، حيث جرى نشر اللوحات الإرشادية والفرق المرورية لتسيير الحركة المرورية ولضمان أمن وسلامة المارة والمركبات.

إغلاق كلي لشارع ربيع الجيزي في الاتجاهين لتوسعات الطريق الدائري

فيما أغلقت محافظة الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بشكل كلي شارع ربيع الجيزي في الاتجاهين وتقاطعه مع أسفل الطريق الدائري لقيام الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري والتي تشرف على تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري في المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد حتى أعلى طريق المريوطية للبدء في أعمال تركيب الكمر الخرساني بجسم الطريق الدائري في الاتجاهين أعلى شارع ربيع الجيزى لوقوف المعدات والآلات المستخدمة في الأعمال «ونش عملاق» حتى صباح يوم الاثنين الموافق 31 من شهر يناير الجاري على أن تكون أعمال الغلق ابتداء من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً فقط طوال فترة الأعمال.