مصرع شاب وإصابة 5 من أسرة واحدة باختناق بسبب التدفئة بالشرقية

لقي شاب مصرعه، إثر استنشاقه غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من موقد للتدفئة، إذ أشعله وخلد للنوم دون أن يتأكد من إحكام إغلاقه، ما أدى لاستنشاقه الغاز المنبعث ووفاته مختنقا.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة ههيا، يفيد تلقي المركز بلاغا بوفاة «محمد . م»، 33 عاما، ومقيم بقرية كفر عجيبة التابعة لمركز ههيا، وتبين أن الوفاة غير طبيعية.

مصرع شاب اختناقا بغاز ثاني أكسيد الكربون

وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، ونُقل المتوفى إلى مستشفى ههيا المركزي، وتم التحفظ عليه بمشرحة المستشفى، وأظهرت الفحوصات الطبية أن الشاب المتوفى لفظ أنفاسه الأخيرة إثر استنشاقه غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من موقد للتدفئة، وأن الوفاة لا توجد شبهة جنائية.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة.

إصابة 5 من أسرة واحدة باختناق بسبب التدفئة

وفي واقعة أخرى، أصيب 5 أفراد من أسرة واحدة باختناقات بسبب أدخنة منبعثة من مدفئة كهربائية بمدينة العاشر من رمضان.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا من قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، يفيد بإصابة 5 أفراد من أسرة واحدة، وهم أب وأم و3 أبناء بحالات اختناق، إثر استنشاقهم أدخنة من مدفئة كهربائية قاموا بتشتغيلها لتدفئة شقة، وأغلقوا النوافذ ثم خلدوا للنوم ما أدى لتشبع المنزل بأدخنة منبعثة من المدفئة بالإضافة لنقص حاد في الأكسجين.

ونُقل المصابون إلى مستشفى التأمين الطبي بالعاشر من رمضان، وتلقوا العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة.