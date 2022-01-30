انتظام حركة قطارات الخط الأول بعد إصلاح عطل مفاجئ بين كوتسيكا وطرة البلد

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عودة ونتظام حركة قطارات الخط الأول بكامل طاقتها من محطة حلوان حتى المرج الجديدة في الاتجاهين، بعد إصلاح العطل المفاجئ بالشبكة الكهربائية ببن محطتي كوتسيكا وطره البلد، والذي استمر نحو 14 دقيقة، ما أدى إلى تشغيل حركة القطارات بشكل مؤقت من محطة المرج الجديدة حتى دار السلام في الاتجاهين، ومن محطة حلوان حتى محطة طرة الأسمنت في الاتجاهين.

قطارات إضافية لمواجهة الزحام

وأكدت شركة مترو الأنفاق، في بيان عنها، أنّها دفعت على الفور بعدد من القطارات الفارغة من الركاب لامتصاص الزحام بجميع محطات الخط الأول، مشيرة إلى أنّ حركة القطارات بالخطين الأول والثاني تعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقتها ولا يوجد بها أي أعطال حاليا.

مترو الأنفاق يناشد الركاب التواصل عبر الخط الساخن

وناشد أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، الركاب، بالتواصل مع المترو عبر خدمة الخط الساخن 16048، والرقم المخصص لخدمة واتساب 01221116048، وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على فيس بوك، وعبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg، لتلقي الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق، مع وجود مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو التابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، لتلقى شكاوى المواطنين المتعلقة بجميع الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.