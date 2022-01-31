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النقل تدرس تطبيق التذكرة الموحدة للقطار الكهربائي والمترو يونيو 2022

الوزير: التذكرة الموحدة تقضي بشكل نهائي على التهرب من دفع الآجرة

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توفيق شعبان
01:19 م | الإثنين 31 يناير 2022
أحد قطارات مترو الأنفاق - صورة أرشيفية

أحد قطارات مترو الأنفاق - صورة أرشيفية

كشف مصدر مسؤول في وزارة النقل، عن أنّ الوزارة تدرس حاليا تطبيق نظام التذكرة الموحدة لاستقلال القطار الكهربائي «السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان» ومترو الأنفاق، لتقديم خدمات مميزة للركاب المسافرين، موضحا أنّ العمل يسير بخطوات ثابتة في الاستعداد الأمثل لتطبيق نظام التذكرة الموحدة لاستقلال وسائل المواصلات الحديثة.

دراسات لتطبيق التذكرة الموحدة في يونيو 2022

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ الوزارة تدرس تطبيق التذكرة الموحدة لاستقلال القطار الكهربائي «السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان» ومترو الأنفاق في يونيو المقبل، وأنّ القرار ما زال قيد الدراسة، مشيرا إلى الانتهاء من تنفيذ جميع محطات القطار الكهربائي.

مميزات التذكرة الموحدة

من جانبه، أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنّ نظام التذكرة الموحدة سيتم تطبيقه خلال الشهور القليلة المقبلة، موضحا أنّ الوزارة تسعى إلى تطبيق التذكرة لاستقلال وسائل المواصلات الحديثة، مثل القطار الكهربائي ومترو الأنفاق والمونوريل، حيث توفر التذكرة الموحدة كثير من الجهد على الركاب.

وأوضح الوزير لـ«الوطن»، أنّ التذكرة الموحدة ستقضي بشكل نهائي على التهرب من دفع قيمة الأجرة، بعد ربط تذاكر مترو الأنفاق بتذاكر القطار الكهربائي، ثم ربطهما مستقبلا بتذاكر المونوريل الجاري تنفيذه حاليا، إضافة إلى الربط مع تذاكر أوتوبيسات النقل العام ليصبح هناك تذكرة موحدة لجميع وسائل المواصلات، مؤكدا أنّ الوزارة تسعى إلى تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وزير النقل: ننفذ مشروعات عملاقة لخدمة المواطن المصري

وأشار وزير النقل، إلى أنّ الوزارة تنفذ مشروعات عملاقة في جميع المجالات لخدمة المواطن المصري، مؤكدا أنّ مشروع القطار الكهربائي الخفيف والمونوريل سيكونان مفخرة لجموع المواطنين.

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