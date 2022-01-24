«صحة الدقهلية»: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات استعدادا لعيد الشرطة

قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن المديرية أنهت استعداداتها لاحتفالات ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية، من خلال وضع خطة تأمين طبي شاملة، وإلغاء الإجازات والراحات كافة للفريق الطبي، على مستوى مديرية الصحة.

توفير الأدوية والمستلزمات الطبية

وأضاف «مكي» في بيان صحفي، أن جميع الأدوية والمستلزمات الطبية متوفرة بأقسام الطوارئ والاستقبال بجميع المستشفيات، وكذلك توافر قرب الدم ومشتقاته بجميع بنوك الدم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه جرى إعداد وتجهيز فرق الانتشار السريع، للتعامل مع حالات الطوارئ والمساعدة في حال الحاجة إليها، مشيرا إلى أنه اطمأن على تأمين جميع المستشفيات بمصادر المياه ومولدات الكهرباء.

ولفت الدكتور سعد مكي، إلى أن مديرية الصحة أعدت غرفة الأزمات بالمديرية، برئاسته، للإشراف على خطة التأمين وقت الاحتفالات.

وأشار «مكي» إلى أنه جرى التنسيق مع هيئة إسعاف الدقهلية، لنشر سيارات الإسعاف بالأماكن العامة، وكذلك المستشفيات الجامعية، لسهولة إجراء الخدمات الطبية خلال فترة الاحتفالات.

وهنأ وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، جموع الشعب المصري بذكرى ثورة 25 يناير المجيدة وعيد الشرطة المصرية.

قافلة طبية في إصلاح الغيط الكبير

من جهة أخرى، استمرت القوافل الطبية في محافظة الدقهلية، من أجل تقديم خدمة صحية للمرضى بالمناطق البعيدة، بناء على تعليمات وزارة الصحة بإعادة تشغيل القوافل العلاجية مع اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة كافة، لمكافحة فيروس كورونا.

ووجه الدكتور سعد مكي، قافلة علاجية مجانية إلى قرية إصلاح الغيط الكبير التابعة لمركز جمصة، استمرت يومين؛ إذ وقع الكشف الطبي على 1083 مريضا.