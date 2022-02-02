بعد شهر من إطلاقها.. آلية الإبلاغ عن حالة وفاة ضمن وثيقة التأمين

كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن الإقبال الكبير الذي شهدته أول وثيقة للتأمين على المصريين بالخارج التي أطلقتها الوزارة لأول مرة يناير الماضي، من قبل العاملين والمقيمين بالخارج، عقب شهر من إطلاق الوثيقة، مضيفة أن قيمة الوثيقة، تشمل مصروفات وتكلفة نقل وشحن الجثامين، حال الوفاة الطبيعية، أو الوفاة إثر حادث، بقيمة 100 ألف جنيه، وأن الوزارة ستصرف باقي القيمة التأمينية لأهل المتوفي كتعويض، في حالة الوفاة إثر حادث.

كيفية الإبلاغ عن حالات الوفاة

وعن قيمة الاشتراك في وثيقة التأمين على المصريين بالخارج، قالت «مكرم» إن قيمتها 100 جنيه سنويا، لكافة الشرائح، موضحة أنه حال حدوث وفاة للمصريين بالخارج المشتركين في وثيقة التأمين، يجب الإبلاغ عن الحالة بالاتصال على الخطوط الساخنة، أو البريد الإلكتروني لمجمعة الاتحاد التأميني المصري، ومن ثمّ صرف تكاليف نقل وشحن الجثمان، ضمن وثيقة التأمين.

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أكثر من 40 ألف مشترك في أول شهر

يذكر أن وزارة الهجرة، تلقت تقريرا، اليوم، يوضح عدد المصريين بالخارج المشتركين في التأمين، حيث بلغ عدد المشتركين في يناير الماضي، 42 ألفا و552 شخصا، وكان للدول العربية النسبة الأكبر من عدد المشتركين وصلت إلى 97.78% من إجمالي عدد الدول، وجاءت المملكة العربية السعودية على رأس قائمة الدول وتلاها دول: الكويت، الأردن، الإمارات، إيطاليا، قطر، عمان، البحرين، قبرص، اليونان على الترتيب.

وأشارت الوزارة، إلى سهولة التسجيل على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، للحصول على وثيقة التأمين من خلال هذا الرابط.