كل ما تريد معرفته عن وظيفة «مدرس بالحصة».. مواعيد وأماكن التقديم

أعلنت محافظة الجيزة، عدة إجراءات للتسهيل على المدرسين الراغبين في التقديم على وظائف التربية والتعليم للعمل بالحصة، بداية من الفصل الدراسي الثاني، حيث يستمر التقديم للوظائف حتى الخميس المقبل.

ونشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، المواعيد الخاصة للتقديم حسب المادة الخاصة بكل مدرس، بناء على التعليمات الصادرة من مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، مع الأماكن الخاصة لاستلام ملفات المتقدمين حسب التخصصات.

مواعيد التقديم لـ وظائف التربية والتعليم للعمل بالحصة

- اليوم الأحد 6 فبراير: تقديم الطلبات لمادتيّ الدراسات الاجتماعية والعُلوم.

- الإثنين 7 فبراير: تقديم الطلبات الخاصة بمادتي رياض أطفال ومعلم فصل.

- الثلاثاء 8 فبراير: تقديم الطلبات الخاصة بمادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات.

- الأربعاء 9 فبراير: تقديد الطلبات الخاصة للمتخلفين في مواد «العلوم، اللغة العربية، والدراسات الاجتماعية».

- الخميس 10 فبراير: تقديم الطلبات الخاصة بالمتخلفين في مواد «الرياضيات، معلم فصل، اللغة الإنجليزية، ورياض أطفال».

أماكن تقديم طلبات مدرس حصة

- المقيمون بجوار إدارة كرداسة التعليمية: التقديم سيكون داخل مدرسة أبو رواش الصناعة، بمنطقه أبو رواش.

- المقيمون بجوار إدارة 6 أكتوبر: التقديم داخل مدرسة 6 أكتوبر الثانوية بنين، بمنطقة الحي السادس.

- المقيمون بجوار إدارة الوراق: التقديم داخل مدرسة العميد محمد فوزي الابتدائية، والموجودة أمام قسم شرطة الوراق.

- المقيمون بجوار إدارة منشأه القناطر: التقديم داخل مدرسة منشأة القناطر الابتدائية بنين، بجوار الإدارة التعليمية.

- المقيمون بجوار إدارة بولاق الدكرور: التقديم سيكون بمقر إدارة بولاق بتقسيم عمرو بن العاص.

- المقيمون بجوار إدارة أبوالنمرس: التقديم بمدرسة الجهاد الابتدائية بجوار الإدارة التعليمية.

- المقيمون بجوار إدارة الهرم: التقديم بمدرسة الفيصلية الإعدادية، المجاورة لإدارة الهرم التعليمية.

- المقيمون بجوار إدارة البدرشين: التقديم بمدرسة أحمد عرابي الابتدائية، بجوار الإدارة التعليمية.

- المقيمون بجوار إدارة العمرانية: التقديم بمدرسة عثمان بن عفان الابتدائية.

- المقيمون بجوار إدارة الحوامدية: التقديم بمدرسة الحوامدية الثانوية للبنات بجوار الإدارة التعليمية.

- المقيمون بجوار إدارة العجوزة التعليمية: التقديم يتم من خلال مقر إدارة العجوزة التعليمية.

- المقيمون بجوار إدارة الدقي التعليمية: التقديم داخل مقر إدارة الدقي في 3 شارع أمين الرفاعي، المتفرع من شارع التحرير.

- المقيمون بجوار إدارة جنوب الجيزة: التقديم داخل مدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد للبنين، الجيزة الإعدادية سابقا، بشارع جامعة القاهرة.

- المقيمون داخل الشيخ زايد: التقديم داخل مدرسة الشيخ زايد الثانوية للبنات.

- المقيمون في منطقة شمال الجيزة: التقديم داخل مدرسة غزوة تبوك الابتدائية، بشارع ترعة السواحل أمام محلات الشوربجي.

- التابعون لإدارة الواحات: التقديم بمقر الإدارة التعليمية بالواحات.

- المقيمون بجوار إدارة العياط: التقديم بمقر قصر ثقافة العياط.

- المقيمون بجوار إدارة الصف: التقديم بمقر الإدارة التعليمية بمدينة الصف.

- المقيمون بجوار إدارة أطفيح: التقديم بمدرسة أطفيح الابتدائية المشتركة بمدينة أطفيح.

- المقيمون بجوار إدارة أوسيم: التقديم داخل مدرسة أوسيم الابتدائية المشتركة.