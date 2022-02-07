وزير الرياضة: المنتخب بقى ليه شكل وكنا بنقول يا رب نعدي الدور الأول

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن المنتخب الوطني لكرة القدم عاد بقوة بعدما قدم أداءً رائعًا في منافسات كأس الأمم الإفريقية رغم الخسارة من السنغال في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

وقال «صبحي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة على قناة المحور: «نحن أمام بدايات منتخب عائد، والدوري المصري أقوى من الدوريات الأفريقية، الدوري المصري قوي وعنيف، ورابطة الأندية تدير المسابقات واتحاد الكرة يعمل على التطوير، لكن الدوريات الأوروبية تستكشف المواهب في إفريقيا منذ الثمانينات وهو ما أدى إلى زيادة عدد المحترفين الأفارقة هناك».

وتابع وزير الشباب والرياضة، أن بطولة كأس الأمم الإفريقية كانت قوية و«الشارع كان يقول يا رب نتجاوز الدور الأول، لكن المنتخب أصبح له شكل وروح ونافس بقوة».

كل المنتخبات التي نافسناها قوية

وواصل: «كل المنتخبات التي لعبنا ضدها قوية مثل كوت ديفوار والمغرب والكاميرون والسنغال وكل المباريات انتهت بعد 120 دقيقة، بخلاف الظروف التحكيمية، كما تعرض المنتخب لإصابات كثيرة، والفريق بذل كل ما في وسعه وخسر بركلات الترجيح من السنغال».

طلبه من محمد صلاح

وأكد أنه طلب من محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي الحديث مع اللاعبين، لأنه القائد، موضحًا: «قال كلنا مش هنسيب حقنا وسنبذل قصارى جهدنا وبإذن الله سيكون الاستعداد للسنغال قويًا جدًا، فنحن منتخب قوي وبالتدريب الجيد سنحقق كل ما نصبو إليه».