تحرير 11 محضرا في حملة مكبرة لمراقبة الأغذية بجنوب سيناء

قال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، شدد على ضرورة المرور على كافة المنشآت التي تقدم أطعمة ومشروبات للمواطنين والسياح في كل المدن، موضحا أن الحملات هدفها ضبط الأسواق ومنع الغش التجاري ومحاربة الأغذية والمشروبات التي تكون غير صالحة للاستخدام الآدمي.

حملات مفاجئة على المحلات

أوضح «رخا»، أنه كلف القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة الأغذية بتنظيم حملات مفاجأة على كل المحال التجارية وأي منشأة تقدم أطعمة ومشروبات، للتأكد من سلامة المنتج الذي يتم تقديمه للمواطن.

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وأكد أنه في إطار الاهتمام بالسلامة الغذائية، وضرورة تكثيف المرور على أماكن تداول المشروبات والأغذية لضمان استمرار تقديم طعام صحي وآمن لجميع مواطني محافظة جنوب سيناء، نظمت إدارة مراقبة الأغذية حملة مكبرة، تحت إشراف الدكتور أحمد حسانين مدير الطب الوقائي، ومصطفى خليل القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة الأغذية، إذ تم المرور على 22 منشأة غذائية في أبو رديس ووادي فيران وسانت كاترين، تم خلالها إعدام 36.5 كيلو جرام و12 لتر أغذية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وحررت اللجنة 3 محاضر نظافة و8 محاضر شهادة صحية، بالإضافة إلى سحب 5 عينات وإرسالها للمعامل المركزية للتحليل.

استمرار الحملات

قال وكيل وزارة الصحة، إن حملات التفتيش على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدن المحافظة مستمرة، إذ أنه تم تحرير 435 محضرا خلال العام الجاري، موضحا إن الهدف من الحملات تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة السعي لتقديم أغذية ومشروبات صالحة للاستهلاك الآدمي وللمحافظة على الصحة العامة للمواطنين بمدن ووديان المحافظة.