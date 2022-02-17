«التعليم» تعلن عن مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة بجميع مدارس الجمهورية

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات والإدارات التعليمية، بشأن بدء أعمال الدورة الثانية من مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة بعنوان «الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة»، خلال الفترة من 21 حتى 28 فبراير الجاري للطلاب من سن 6 سنوات حتى 18 عامًا.

وقالت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن»، على نسخة منه، إنّ المسابقة تضم عدة مسابقات فرعية بينها «الأسبوع الذهبي»، للإدارة التي تسجل أكبر عدد من الأنشطة، إلى جانب «المدرسة الذهبية»، للمدرسة التي تسجل أكبر عدد من الأنشطة ومسابقة النشاط الذهبي، للمعلم الذي ينظم أفضل نشاط ومسابقة الفريق الذهبي لفريق الطلاب الفائز بعمل أو مشروع في كل فئة عمرية.

تنفيذ العديد من التدريبات العملية افتراضياً للمدرسين والطلاب

وأوضحت الوزارة، أنه سيقام العديد من التدريبات العملية افتراضياً للمدرسين والطلاب على برامج متخصصة لتعليمهم فن البرمجة في حل المشكلات، موضحة أنه يمكن للطلاب الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالمسابقة من خلال موقعها الإلكتروني.

ضرورة تعميم المسابقة على جميع المدارس

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تعميم المسابقة على جميع المدارس، والاستفادة منها في إطار حرصها على تنمية مهارات ومواهب الطلاب في مختلف التخصصات، لافته إلى أن التدريبات التي يتم تنظيمها للطلاب تتم بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية.

وفي سياق متصل، وجّهت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، جميع الإدارات التعليمية بضرورة تفعيل المسابقة وتنفيذ كافة الضوابط الخاصة بها، موضحة أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة استعدادات المدارس للمسابقة والوقوف على أي معوقات تواجه الطلاب والعمل على حلها.

وأضافت المديرية في بيان لها، أنها حريصة على الاستعداد الجيد للفصل الدراسي الثاني، وتفعيل جميع المسابقات التي تعلن عنها وزارة التربية والتعليم، لافته إلى أن هناك إجراءات وقائية مشددة ضد كورونا في جميع المدارس.