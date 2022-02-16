«شوشة» يطمئن أهالي حرم ميناء العريش: بناء 6 عمارات لمتضرري التوسعة

عقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اجتماعا موسعا مع أهالى حرم ميناء العريش، لمناقشة التعويضات التى سيتم إقرارها لمتضرري توسعة الميناء خلال الفترة القادمة.

واستمع المحافظ خلال الاجتماع الذى عُقد بديوان عام المحافظة إلى آراء الأهالى من منطقة حرم الميناء بوسط مدينة العريش، الذين أكدوا أن هناك بدائل أخرى بخلاف التعويضات، مطالبين بنقل الميناء من المنطقة أو عدم الشروع فى توسعة بما يحقق الضرر للآهالى من سكان حرم الميناء.

المحافظ يطمئن الأهالي

وأكد المحافظ فى كلمته للأهالى خلال الاجتماع أنه سينقل لمجلس الوزراء والمسؤلين، خيار إنشاء ميناء لوجستى بالكيلو 17 غرب العريش، موضحا أن ميناء العريش يبقى على وضعه الحالي دون توسعة تضر الأهالى من سكان حرم الميناء، وأن يكون هناك توسعة فى أماكن أخرى، وهذا مطلب الأهالى الأخير.

بناء 6 عمارات سكنية بحى الريسة للمتضررين

وكان محافظ شمال سيناء سبق وأعلن فى بيان أنه سيتم بناء 6 عمارات أهلية بحى الريسة شرق العريش، وأنه جرى تحديد الموقع بجوار مديرية الصحة والسكان، على أن ينفذ بناء العمارات بسرعة، حتى يتسلم الأهالى شقق سكنية بديلة عن بيوتهم في حرم الميناء.

وقال المحافظ فى تصريح لـ«الوطن» أن الدولة لا تهدف الإضرار بالأهالي، وأنها مع المواطن وأن القيادة السياسية مهتمة بالمواطنين فى سيناء، والاسراع في تعويضهم بالشكل اللائق الذي يضمن لهم حياة كريمة، ولن تكون الدولة يوما ضد المواطنين من أهالى سيناء خاصة والمحافظات الأخرى بشكل عام.