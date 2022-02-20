انتظام 15 ألف طالب في الدراسة بالمعاهد الأزهرية بشمال سيناء «صور»

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية عن بدء الدراسة بكافة المعاهد الأزهرية بالمحافظة اليوم الأحد.

وقال الشيخ محسن أبو القاسم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية في بيان، إنه وجه تعليماته إلى كافة مديري الإدارات التعليمية بعقد اجتماعات خلال الأسبوع الماضي مع كافة الموجهين، وشيوخ المعاهد باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والوقوف على مدى استعداد المعاهد لاستقبال الطلاب بها للترم الدراسي الثاني.

وأكد «أبو القاسم» أن جميع المعاهد على استعداد تام لاستقبال كافة الطلاب في مختلف المراحل التعليمية والبالغ عددهم نحو 15 ألف طالب وطالبة وأن جميع المعاهد تم تعقيمها وتطهيرها، وملتزمة تماما بالإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامة الطلاب.

تسليم جميع الكتب الدراسية للمعاهد الأزهرية بشمال سيناء

بدوره قال محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم والثقافة ورعاية الطلاب، في بيان، إن جميع الكتب الدراسية تم تسليمها للمعاهد والتي بدورها ستقوم بتسليم الكتب للطلاب في اليوم الأول من الدراسة، وهناك متابعة يومية لكافة المعاهد من الإدارات التعليمية وموجه العموم ومديري المراحل التعليمية.

متابعة بداية الفصل الدراسي الثاني

وتابع «أبو القاسم» بداية الفصل الدراسي الثاني في يومه الأول بعدد من المعاهد الأزهرية بالعريش، حيث اطمأن على انتظام العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وانتظام اليوم الدراسي.

وتفقد «أبو القاسم»، معهد أسامة بن زيد الابتدائي ومعهد فتيات ضاحية السلام في العريش ومعهد فتيات الريسة الثانوي، وذلك بحضور طابور الصباح والاستماع إلى الإذاعة الصباحية.