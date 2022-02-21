«البناء والإسكان»: التعاقد مع حاجزي 6700 وحدة سكنية في 3 مدن

أعلن اللواء د. م. حسام الدين مصطفى رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أنه يتم حاليا التعاقد مع العملاء الحاجزين لمشروعات: أبراج بورسعيد، لؤلؤة القاهرة الجديدة، أبراج المنصورة، موضحا أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية الخاصة بتلك المشروعات خلال الفترة من أبريل إلى يونيو المقبلين.

5800 وحدة سكنية في القاهرة وبورسعيد

أشار «رزق»، خلال تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إلى أن مشروع أبراج بورسعيد يضم نحو 3 آلاف وحدة سكنية، بمساحات من 80 إلى 110 أمتار مربعة، وهو المشروع الاستثماري التعاوني الأكبر في الشرق الأوسط، وتم عرضه في مؤتمر الحلف التعاوني الدولي الذى عقد في كوريا الجنوبية، ديسمبر الماضي.

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ولفت إلى أن مشروع أبراج بورسعيد يعد قطبا تنمويا وسط المحافظة، إذ يضم أول مول معلق في مصر مبني على 4 أدوار، ويضم: سينما، مجمعات ترفيهية، منطقة مطاعم مجمعة (فود كورت)، محلات تجارية، كما يحتوي المشروع على أطول ممشى تجاري في مصر بطول 1800 متر تحت بواكي مظللة، وتم تصميمه ليحمل الطابع التاريخي للعمارة في بورسعيد، كما يضم المشروع 4 أبراج إدارية لتلبية احتياجات الشركات والمؤسسات المشاركة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجراجا متعدد الطوابق بسعة 1450 سيارة.

وكشف أن مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة يشمل ما يقارب 2800 وحدة سكنية بمساحات من 109 إلى 152 مترا مربعا، كما يضم: 4 مولات تجارية، مستشفى، مدرسة، منطقة خدمات أساسية، مسجدا، مبنى متعدد الأغراض يشمل مركزا طبيا ودار حضانة وكافيتريا ومقرا لاتحاد الشاغلين.

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11 برجا سكنيا في المنصورة

ذكر رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أن مشروع أبراج المنصورة يضم 11 برجا سكنيا، تحتوي على ما يقرب من 900 وحدة سكنية، بمساحات من 80 إلى 97 مترا مربعا، ويضم المشروع العديد من الأنشطة التجارية والإدارية ومسجدا.

يذكر أنه تم البدء في التعاقد على وحدات أبراج المنصورة 9 يناير الماضي، والتعاقد على وحدات لؤلؤة القاهرة الجديدة في 16 يناير الماضي، ومشروع بورسعيد في 30 يناير الماضي.