تأجيل محاكمة عامل المصاعد المتهم بخطف وهتك عرض 5 طفلات بالمعادي

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة عامل المصاعد المتهم بخطف 5 طفلات تحت سن 12 سنة وهتك عرضهن داخل دورة المياه بالمدرسة بمنطقة المعادي، وذلك لجلسة الـ28 من فبراير الجاري.

استدراج الأطفال لدورة المياه

وورد في أوراق القضية أنه بناء على ما تقدم من أوراق التحقيقات التي ذكرتها النيابة العامة أن المتهم «ع.م» 48 عاما، قام بصفته أحد العاملين في مدرسة للغات بمنطقة زهراء المعادي، بخطف كل من: «س. ا»، «خ. م»، و«ف. م» و«ل. ا» و«ز. و»، الطالبات في المدرسة، بعد أن استدرجهن لدورة المياة، مستغلًا رغبتهن في قضاء حاجتهن بحجة مساعدتهن في ذلك قاصدا ابعادهن عن اعين الرقباء عليهن بقصد إرتكاب تلك الجريمة موضع الإتهام.

وبناء على ما جاء في أمر الإحالة التي قدمته النيابة أن المتهم أقدم على هتك عرض المجني عليهن بأن تحسس مواضع عفتهن بعد قضائهن لحاجتهن زاعمًا تطهيره لهن، مستغلًا كونه من المتولين ملاحظتهن، حال كونهن لم يبلغن من العمر 12 عامًا، وعليه أمر النائب العاب بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية بعد انتهاء التحقيقات.

شهادة الشهود من الأطباء

كما احتوت أوراق القضية على شهادة الشهود من الأطباء، الذين قاموا بتوقيع الكشف الطبي على الفتيات، التي أفادت بأن الطفلات قد تعرضن للاعتداء عليهن من قبل المتهم، كما لاحظ أولياء الأمور اضطرابات سلوكية لدى أطفالهن اللاتي تعرض للاعتداء.

وأظهرت تقارير الكشف الطبي التي وقعت على الطفلات وجود التهابات لديهن محل الاعتداء، إضافة إلى تعرفهن على المتهم أثناء العرض القانوني الذي أجرته النيابة العامة.