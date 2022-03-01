«الداخلية» تضبط شخصا تعدى على سيدتين بالمترو: سوابق

كثفت أجهزة وزارة الداخلية من جهودها، لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعنوان «مريض نفسي يهاجم سيدات في المترو» يتضمن تعدي «مهتز نفسيا» على إحدى السيدات في أثناء تواجدها على رصيف إحدى محطات مترو الأنفاق، ولم ترغب في اتخاذ إجراء قانوني لكونه مهتز نفسيا.

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له معلومات جنائية

أصدرت «الداخلية»، بيانا، اليوم الثلاثاء، توضح فيه أنه بالفحص تم تحديد السيدتين المعتدى عليهما (ربتا منزل، مقيمتان بمنطقتي المعادي وحلوان)، باستدعائهما ومناقشتهما قررتا تعدي شخص عليهما بالسب والضرب، بسبب الزحام على رصيف محطة مترو الأنفاق في أثناء استعدادهما لاستقلال القطار، وأنهما لم تتخذا أية إجراءات قانونية لكونه مهتز نفسيا، كما أمكن تحديد المذكور (له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته سلاح أبيض (كتر) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.