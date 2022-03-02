«التعليم» تحذر التلاميذ من تجاوز نسب الغياب: الفصل ينتظر المخالفين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتظام العملية التعليمية بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، للأسبوع الثاني على التوالي، خلال الترم الثاني من العام الدراسي الحالى 2021-2022، موضحة أن جميع المدارس يجري تعقيمها وتطهيرها بصورة دورية، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، من خطر الإصابة بعدوى متحور أوميكرون.

حظر الباعة الجائلين بمحيط المدارس بسبب أوميكرون

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنها حظرت تواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس على مستوى الجمهورية، بسبب متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون، مؤكدة أنه لا يوجد أي معوقات تؤثر على سير الترم الثاني، وأنه جرى التنبيه على جميع المدارس بضرورة منع التنمر بين الطلاب والمعلمين بعضهم البعض، وكذلك منع التدخين داخل المدارس.

الترم الثاني حضوريا في المدارس وتسجيل الغياب يوميا

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الترم الثاني حضوريا في المدارس، وأن تسجيل الغياب يجري بشكل يومي، مشيرا إلى أن الوزارة شددت على جميع المدارس على مستوى الجمهورية بضرورة تسجيل الغياب بشكل دوري، موضحا أن أي تلميذ يتجاوز نسب الغياب المقررة قانونا وهي 15 يوما متصلة أو 30 يوما منفصلة، يوجه له إنذار، وحال عدم انتظامه في المدرسة يجري فصله، مع منحه حق إعادة القيد مرة أخرى.

التعليم تحذر التلاميذ من الغياب

وحذر المصدر، خلال حديثه لـ«الوطن»، جميع التلاميذ من الغياب من المدارس خلال الترم الثاني، مؤكدا أن المخالفين ينتظرهم الفصل، وأن جميع المدارس معقمة تماما ضد فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، منوها إلى أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير الدراسة لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الدراسة في الترم الثاني.