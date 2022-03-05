مصرع 5 انقلبت بهم سيارة في ترعة بالدقهلية أثناء عودتهم من حفل زفاف

لقي 5 شباب مصرعهم بمحافظة الدقهلية، اليوم، إثر انقلاب سيارة ملاكي في ترعة البحر الصغير مقابل قرية غنيم شطا، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى الجمالية المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتبين أن السيارة انقلبت بهم حال عودتهم من حفل زفاف.

انقلاب سيارة في ترعة ومصرع 5 شباب

وتلقى مأمور مركز ومدينة منية النصر بلاغا من مستشفى الجمالية المركزي باستقبال 5 جثث انقلبت بهم سيارة «ف ب ص 5194» بترعة البحر الصغير، مقابل قرية غنيم شطا الساعة السادسة صباحا.

وانتقل مأمور ومباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين أن المتوفين جميعا من قرية ميت شريف بمركز المنزلة، وأنهم توفوا جميعا أثناء عودتهم من فرح بالمنصورة، وتم تحرير محضر شرطة بمركز شرطة الجمالية.

أسماء ضحايا انقلاب سيارة في الدقهلية

وتم استخراج السيارة ونقلها إلى مركز منية النصر تحت تصرف النيابة، وحُرر المحضر رقم 2551 جنح منية النصر لسنة 2022.

وأكد مصدر طبي أن المتوفين هم فادي هاني عبد الحميد، 17 سنة، وأحمد مجدي السيد علي، 20 سنة، ومحمد شريف السيد علي، 17 سنة، ومحمد كمال محمد توفيق العراقي، 17 سنة، وأحمد مجاهد السلاوي رخا، 22 سنة.

وجاري العرض علي النيابة العامة واستخراج التصريح بالدفن.

وسادت حالة من الحزن الشديد في مركز المنزلة، وتجمع عدد كبير من الأهالي أمام مستشفى الجمالية المركزي في انتظار استلام جثامين الضحايا لدفنهم في مقابر القرية.