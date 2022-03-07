مصرع شاب حاول إنقاذ فتاة ألقت نفسها في ترعة المنصورية.. والأهالي: شهيد

لقي شاب مصرعه في محافظة الدقهلية، الليلة، عندما حاول إنقاذ فتاة ألقت بنفسها في ترعة المنصورية المارة من أمام مدينة المنصورة، وتمكن قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثة ونقلها إلى بيت المتوفى في قرية سريو البرامون مركز المنصورة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصريح بدفن الجثة.

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بلاغ بغرق شاب

وأُبلغ مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، بغرق شاب في ترعة المنصورية من أمام مقابر جديلة، عندما حاول إنقاذ فتاة ألقت بنفسها في مياه الترعة.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى ومباحث قسم شرطة ثان المنصورة إلى مكان الواقعة، وتمكنت القوات من إنتشال الجثة، وتبين أنه شاب يدعى محمد أحمد الديسطي، وشهرته «بكار»، 24 سنة، من عزبة سريو البرامون مركز المنصورة، ولقي مصرعه غرقا.

شهود عيان يروون تفاصيل الواقعة

وأكد شهود العيان أن فتاة تُدعى «آمال ج. إ»، 40 سنة، من عزبة الشاب بمدينة المنصورة، ألقت بنفسها من أعلى كوبري مقابر جديلة في مياه ترعة المنصورية، وعندما شاهد الشاب الفتاة وهي تغرق، قفز خلفها في المياه وتمكن من إنقاذها ، إلا أنها حاولت أن تلقي بنفسها مرة أخرى وتمكن من إنقاذها، غير أنه لم يتمكن من الخروج وغرق.

وأوضح الشهود لـ«الوطن»، أن قوات الإنقاذ النهري تمكنت من انتشال الجثة، ونقلها أقارب المتوفى إلى بيته في عزبة سريو البرامون مركز المنصورة.

وتجمع عدد كبير من الأهالي في مدخل العزبة في انتظار التصريح بالدفن، وأطلقوا على الشاب لقب «شهيد الشهامة».

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازمن وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصريح بدفن الجثة.