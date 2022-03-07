قصفت أوكراني لموقع روسي في ميكولايف جنوب البلاد

قصفت القوات الأوكرانية، موقعا مدفعيا روسيا في «ميكولايف» جنوب أوكرانيا، فيما أشارت قناة «العربية» الإخبارية،، إلى فيديو أظهر لما يُعتقد أنه قصف روسي على مدينة «خاركيف» بأوكرانيا.

ووصلت قوات جمهورية «دونيتسك» الشعبية، التي اعترفت بها موسكو ودول قليلة، إلى حدود مقاطعة «زابوروجيا» الأوكرانية، حيث القوات الروسية، وقالت قوات الجمهورية، إنه تم تحرير 68 بلدة وقرية جديدة كانت تحت سيطرة قوات «كييف».

بدورها، نفت وزارة الدفاع في بيلاروس، انخراط أي معدات أو قوات عسكرية لبلادها في العملية السكرية الورسية، وقال مساعد وزير الدفاع البيلاروسي ليونيد كاسينسكي على قناة «سي تي في» المحلية، إن قوات بلاده مكلفة باتخاذ تدابير مشددة لضمان أمن مواطني بيلاروس، وأمن حدودها.

وفي بولندا، أعلن مكتب رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي، مساء أمس الأحد، أن «وارسو» لن ترسل طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، ولن تسمح باستخدام مطاراتها في النزاع.

وعلى الجانب الأمريكي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن واشنطن ستعزز وجودها العسكري في ليتوانيا، وستنشر هناك وحدات من المدرعات والمدفعية وقوات الدفاع الجوي على خلفية التوتر مع روسيا.

قرار أمريكي بإرسال كتيبة مدرعات إلى ليتوانيا

وفي تصريح صحفي في ميدان بابرادا الليتواني، الواقع بالقرب من الحدود مع بيلاروس، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي، إن بلاده قررت إرسال كتيبة مدرعات ووحدات للدفاع الجوي والمدفعية إضافية إلى ليتوانيا.

فيما أشار قائد الفيلق الخامس بالجيش الأمريكي الجنرال جون كولاشسكي، إلى ان واشنطن ستنشر في ليتوانيا رادارات ومدفعية ذاتية الحركة «إم- 109» ومنظومات للدفاع الجوي «أفنجر» مزودة بصواريخ «ستينجر».

موسكو تبلغ تل أبيب بمعرفة مكان «زيلينسكي»

من جانبها، قالت مصادر مطلعة، إن رئيس روسيا فلاديمير بوتين يرفض فكرة وقف العملية العسكرية، حتى يسلم الأوكرانيون كافة أسلحتهم، ونقلت القناة 12الإسرائيلية، عن مصادر قولها إن، الروس أبلغوا الإسرائيليين بأنهم يعرفون مكان رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، لكنهم يرفضون استهدافه، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن نهج الحصار يشكل أسلوب عمل القوات الروسية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضح لودريان، أن ما سيتم رؤيته في «ماريوبول» عندما تنتهي العمليات الروسية سيكون مروعا، مشيرا إلى موسكو،معزولة بفضل حزمة العقوبات الدولية وتداعياتها .

باريس: موسكو غير قادرة على دفع ثمن الحرب

وتابع الوزير الفرنسي قائلا، إن موسكو ستصبح غير قادرة على دفع ثمن الحرب، وأشار لودريان، إلى ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيصبح أمام خياري التفاوض أو مواجهة صعوبات في قيادة روسيا، فيما خصصت بريطانيا، مبلغا إضافيا قدره 100 مليون دولار بشكل مباشر لميزانية الحكومة الأوكرانية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.