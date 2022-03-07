«الداودي» و«العربي» يحتفلان بعيد قنا القومي بتكريم 18 أم مثالية

احتفلت محافظة قنا بالعيد القومي اليوم الاثنين، بالاشتراك مع مجموعة «العربي»، بحضور اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وعلي عبدالجيد العربي، عضو مجلس إدارة مجموعة العربي، وعدد من قيادات المحافظة، وتم خلال الاحتفالية منح المحافظ درع مجموعة العربي، تقديراً لجهوده في أعمال التطوير وتحسين مستوى الخدمات والمرافق، وإشاعة الرضا بين أبناء الشعب القناوي، وفي إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، وكذلك احتفالات عيد الأم.

تكريم الأم المثالية في احتفالية لمجموعة «العربي»

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها مجموعة «العربي»، بالتعاون مع محافظة قنا، لتكريم 18 أم مثالية، بحضور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، وحسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بقنا.

العيد القومي لقنا 3 مارس

وأكد محافظ قنا أن العيد القومى للمحافظة يتم إحياء ذكراه في 3 مارس من كل عام، احتفالاً بذكرى الملحمة الوطنية لانتصار أبناء قنا على الحملة الفرنسية وتكبيدها خسائر هائلة في نهر النيل، مشيراً إلى أنه يوم لا يُنسى في سجلات محافظة قنا، الذي تم اختياره فيما بعد، ليكون عيداً قومياً للمحافظة

محافظ قنا يشيد بالأعمال الخيرية لمجموعة «العربي»

وخلال الاحتفالية، أعرب اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بجهود مؤسسة «العربي» في المشاركة المجتمعية والأعمال الخيرية بمحافظة قنا، وتكبدها عناء السفر من القاهرة إلى المحافظة، لمشاركة شعب قنا فرحتهم في عيدهم القومي، وتكريم عدد من الأمهات المثاليات، تواكباً مع الاحتفال بعيد الأم، والعيد القومي لمحافظة قنا خلال شهر مارس الجاري.