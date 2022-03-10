وفرة الإمدادات تهبط بأسعار السكر.. والقهوة ترتفع عالميًا

قادت وفرة إمدادات السكر الخام لتراجع الأسعار خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث شهدت العقود الآجلة أكبر تراجع منذ خمسة أسابيع، وسط مؤشرات على انفراجة نسبيًا في بعض السلع.

هذه الوفرة أرجعتها وكالة «بلومبرج» إلى وجود محصول فائض في البرازيل، التي تعد أكبر مُصدر للسكر، حيث تتوقع شركة «داتاجرو» الاستشارية البرازيلية حدوث فائض في موسم 2022-2023، إذ تراجعت عقد السكر لشهر مايو بنحو 2.5%.

أعلى مستوى للأسعار عالمياً في أسبوع

في المقابل، قفزت أسعار القهوة إلى أعلى مستوى في أسبوع واحد بنيويورك، مع تزايد المخاوف بشأن تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة والطقس البارد في البرازيل.

وارتفعت العقود الآجلة لبن «أرابيكا» بنسبة 1.3%، في تعاملات أمس الأربعاء، لتضاف إلى قفزة الأسعار التي طرأت على السعر في تعاملات الثلاثاء، حيث ارتفعت بنحو 4% تقريبًا. فيما عززت طفرة أسعار النفط، مخاوف المزارعين من من تراجع الغلة في البرازيل خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع تكاليف الأسمدة يؤثر في الإنتاج

وقال ألبرت سكالا، نائب الرئيس الأول لشركة «ستونكس فاينينشيال» خلال حدث افتراضي استضافته جمعية القهوة الوطنية، إن هناك «خوفًا شديدًا» في السوق، نظرًا للعديد من العوامل غير المؤكدة، بما في ذلك تأثير ارتفاع تكاليف الأسمدة، المسيطرة على توقعات الإنتاج العالمي للعام المقبل.

وفي حين سيفيد التضخم السلع بشكل نموذجي، نظرًا لارتفاع الأسعار، إلا أن ذلك قد لا يصمد طويلا؛ نظرا للتوقعات بوجود معدلات فائدة أكبر خلال الفترة المقبلة.

وبحسب الوكالة، قد تشهد درجات الحرارة في مناطق البن بالبرازيل ظروفًا أكثر برودة من المعتاد من مايو إلى يوليو، على الرغم من أن هذا لا يعني تكرار موجة الصقيع المدمر التي حدثت في العام الماضي، وأضافت: «يمكن أن تؤدي مكاسب الأسعار إلى جذب المزيد من الأموال إلى السوق».