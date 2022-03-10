خريطة فصل التيار الكهربائي للصيانة غرب المنصورة.. 6 ساعات يوميا لمدة أسبوع

أعلن حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، برئاسة اللواء صبري محمد عبده، أنه بناء على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، فسيتم فصل التيار الكهربائي من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حي غرب المنصورة، وذلك ابتداءً من يوم السبت الموافق 12 مارس حتى يوم الخميس الموافق 17 مارس 2022، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

فصل الكهرباء بحي غرب المنصورة

وأوضحت رئاسة حي غرب المنصورة، في بيان، أن المناطق المتأثرة التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها لإجراء أعمال الصيانة يوم السبت 12 مارس هي شارع تقاطع العبور مع أحمد ماهر، والسلخانة، وشارع عبد السلام عارف.

وفي يوم الأحد الموافق 13 مارس، المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي هي منطقة شارع محمود سامي من جيهان وشارع المستشفى العام وشارع مستشفى الصدر والسلخانة وشارع عبد السلام عارف.

خريطة فصل التيار الكهربائي

يوم الاثنين 14 مارس، المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة شارع سكة سندوب والمدشات والسلخانة وشارع عبد السلام عارف.

يوم الثلاثاء 15 مارس، المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة شارع تقاطع الأديب مع سامية الجمل والسلخانة وشارع عبد السلام عارف.

يوم الأربعاء الموافق 16 مارس، المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة شارع محمود سامي من جيهان وشارع المستشفى العام والسلخانة وشارع عبد السلام عارف.

يوم الخميس الموافق 17 مارس، المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة شارع ميدان مشعل ومساكن مشعل والسلخانة وشارع عبد السلام عارف.

وأهابت رئاسة حي غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.