زراعة الفيوم تنظم معرضا للمنتجات الزراعية استعداد لشهر رمضان

قال الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ مديرية الزراعة تستعد لافتتاح معرضاً للمنتجات الزراعية المختلفة بمدينة الفيوم، تزامنا مع العيد القومي للمحافظة الموافق 15 مارس، موضحاً أنّ المعرض سيعرض كافة المنتجات الزراعية المختلفة، ويهدف إلى استقطاب العديد من المهتمين بالمنتجات الزراعية، وتشبيك القطاع الخاص بالحكومي.

النهوض بالمنتجات الزراعية

وأشار وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، إلى أنّ افتتاح المعرض يأتي تنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالتوسع في زيادة الرقعة الزراعية والخطة القومية للنهوض بالمنتجات الزراعية، والقطاع الزراعي.

المعرض يهدف لضبط الأسعار

وأضاف الدكتور ربيع، أنّ المعرض يأتي ضمن الاهتمام المتزايد من قبل جهود الدولة لضبط الأسعار في مثل هذا التوقيت من العام، وخصوصًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وارتفاع الأسعار في بعض المحال التجارية.

نباتات وتمور وزيوت وألبان

ولفت وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، إلى أنّ هذا المعرض سيشهد مشاركة جميع المتخصصين في الإنتاج الزراعي بالمحافظة، لعرض أجود منتجاتهم، مع وتوفير فرصة للعمل مع الموزعين، والموردين، والمستهلكين بشكل مباشر، وأيضاً سوق المشاتل الذي يضم نخبة من المشاتل، والنباتات الطبية والعطرية، والزيوت، والتمور، ومنتجات النخيل، ومنتجات الألبان، وكل الإنتاج الزراعي.

يستمر لمدة ثلاثة أيام

وبيّن الدكتور «ربيع»، الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بافتتاح المعرض، موضحًا أنّ الافتتاح الرسمي له سيكون غداً الثلاثاء ضمن الاحتفالات بعيد المحافظة القومي، بجوار الإدارة الزراعية، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.