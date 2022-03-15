مديرة مدرسة تتهم 5 معلمين بضربها وسحلها في الشارع بالمحلة

تقدمت مديرة إحدى المدارس في محافظة الغربية، ببلاغ رسمي يحمل رقم 20692 جنح ثالث المحلة الكبرى، تتهم فيه 5 مدرسين تربية رياضية، بالاعتداء عليها بالضرب أمام بوابات المدرسة في الطريق العام، أمام مسمع ومرأى من الجميع، مما أدى إلى إصابتها بكدمات وسحجات في جسدها.

تفاصيل واقعة التعدي على مديرة مدرسة بالمحلة

وذكرت «نانا عبد المعطي»، مديرة مدرسة «الشهيد وليد عاطف» الابتدائية بالمحلة الكبرى، فى بلاغها، أنها عندما حضرت إلى المدرسة صباح اليوم، فوجئت بعدم حضور معلمي التربية الرياضية المكلفين بمرافقة عدد من الطلاب للذهاب إلى مدرسة أخرى، للمشاركة في عرض رياضي، وبناءً على ذلك أعطت تعليماتها بعودة الطلاب إلى منازلهم.

وأضافت أنه عند حضور إحدى المعلمات، تٌدعى «ش. أ. ز.»، موجهة تربية رياضية، حدث مشادات كلامية بينهما بسبب تأخرها عن العمل، وأوضحت مديرية المدرسة أنها فوجئت باتصال المتهمة بباقي زملائها، الذين حضروا وقاموا بخطف الهاتف المحمول الخاص بمديرة المدرسة، والتعدي عليها بالضرب في الشارع أمام المارة، وسحلها في الأرض.

تدخل المواطنين لفض المشاجرة والسيطرة على الموقف

وتابعت مديرة المدرسة، في بلاغها، أن عدداً من المواطنين المتواجدين في الشارع تدخلوا للسيطرة على الموقف، مشيرةً إلى أن الواقعة أسفرت عن إصابتها بكدمات وسحجات، توجهت على أثرها إلى مستشفى المحلة العام للعلاج والحصول على تقرير طبي بحالتها، أفاد بإصابتها بكدمات وسحجات في الجسد، نتيجة تعرضها لاعتداء عنيف، وأكدت أن المتهمين 5 من مدرسي التربية الرياضية المنتدبين للمدرسة، من ضمنهم «ش. أ. ز.»، و«ج. ب.»، موجهة تربية رياضية، و3 مدرسين آخرين.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، حيث أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة للتأكد من ملابساتها، وسماع أقوال مديرة المدرسة.