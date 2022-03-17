مصادر: كشف هوية المتهمين بذبح سائق «توك توك» في بدر وضبطهم خلال ساعات

كشفت مصادر أمنية انها تمكنت من كشف هوية المتهمان بقتل شاب في مدينة بدر عن طريق التعرف إلى وجوههم من خلال كاميرات المراقبة التي شهدت الحادث والتي أمرت جهات التحقيق بالتحفظ عليها فيما مضى.

سيتم ضبط الجناة خلال ساعات

وجزمت مصادر أمنية انه سيتم ضبط الجناه خلال الساعات القليلة القادمة، حيث تقوم الأجهزة الامنية بحصر الأماكن الذي يمكن أن يتردد عليها المتهمين، ويتم إعداد الاكمنة اللازمة لضبطهم ونشر نشرة بصورهم وأوصافهم على جميع كمائن وأقسام المحافظة.

بداية البلاغ

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تلقت بلاغاً يفيد العثور على جثة شاب في أحد شوارع مدينة بدر، وبالانتقال تبين أن المجني عليه يرتدي كامل ملابسه، وبالتفتيش عُثر علي بطاقة رقم قومي للمجني عليه باسم "عصام"28 عام، وبالفحص تبين وجود طعنة نافذة بالصدر لاقى مصرعة على آثرها، كما بينت التحريات أن المتهم يعمل سائق توك توك رفض أن يفرط في مركبتة الأمر الذي تسبب في وفاته.

تفاصيل الواقعة

كما أوضحت التحريات أن المتهمين عاطلين عن العمل، استخدموا حيلتهم في الإيقاع بالمجني عليه أسلوباً تداول مؤخراً في عمليات السرقة، بأن ركب معه شخصان، وطلبا منه إقلالهما لأحد الأماكن بالمنطقة يعرفونها جيداً بعد أن تأكدوا من خلوها من المارة في هذا التوقيت، وطلبا منه النزول عن مركبته تحت تهديد السلاح، ولما رفض الشاب الانصياع لرغبتهما بالتفريط في مصدر رزقه دارت بينهم مشادة كلامية فغافله أحد المتهمين بطعنة نافذة بالصدر مستخدماً فيها سلاحا أبيض"مطواه" ليسقط الشاب على الأرض ويلقى مصرعه على أثرها.

النيابة تأمر بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للتحقيق

لاذ المتهمان بالفرار بعدما سرقا دراجته النارية عنوة وتركا الشاب ملقى على الأرض غارقاً في بركة من الدماء، ولكن تبين أن أحد كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث قد سجلت الواقعة، الأمر الذي كشف هوية المتهمين، وتتابع النيابة العامة سير التحقيقات في الواقعة بعد أن أمرت جهات البحث بسرعة ضبط المتهمين وعرضهم على النيابة العامة للتحقيق.