5 أفلام للطلبة تشارك بمهرجان الإسماعيلية.. تدور حول الخوف من المجهول

مناقشة أفلام الطلبة بندوة للكاتب الصحفي عرفه محمود

أقيمت اليوم ضمن فعاليات اليوم الأول للدورة الـ 23 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة المخرج سعد هنداوي، ندوة عقب عرض أفلام مسابقة الطلبة بسينما دنيا، أدارها الكاتب الصحفي عرفه محمود، وتم خلالها مناقشة فكرة الأفلام الخمسة لمسابقة الطلاب.

وقالت بسمة شيرين مخرجة فيلم «كيف تجعل اثنان يقعان في الحب»، إن الدكتور المشرف عليها طلب منها القيام بعمل فيلم داخل فيلم، وبه إثاره وتشويق للجمهور، ومن هنا جاءت لها فكرة الفيلم.

قصة عصابات رجال الأعمال غير المشروعة

فيما قال مروان المسلماني مخرج فيلم «منكش»، إن بداية فكرة الفيلم تدور حول مشاجرة وقصة عصابات رجال الأعمال غير المشروعة، يجتمعون من أجل عملية كبيرة تجمعهم لأول مرة معًا، حتى ينتهي بهم الأمر بخيانة بعضهم البعض وقتلهم جميعا.

وأوضح أحمد عادل مخرج فيلم «لحظات»، أن فكرة العمل عن التنمر، فكانت الفتاة هي الأولى التي تتنمر على نفسها وعلى شيء طبيعي خلقة الله بها.

الخوف من المجهول

وأشار أحمد رؤوف مخرج فيلم «دي أول مرة»، إلى أن أحداث فيلمه تدور حول الخوف من المجهول ووجود أشياء بالحياة لا نستطيع رؤيتها.

بينما أكد زياد غريب مخرج فيلم «الشاطر حسن»، الذي جسد أزمة أطفال الشوارع، أن هناك أطفالًا لا تتلقى أي عون، فمنهم من ينام بجانب مدرسة ويحلم بدخولها، ومنهم من يلتقط الطعام من القمامة، وهكذا، متمنيا أن يلقى هذا الموضوع اهتماما من الدولة.

وأشاد الحضور بالأفلام والأفكار المقدمة من خلالها، متمنيين أن فكرة فيلم أطفال الشوارع تلقى اهتمام، إذ أنها أزمة شائكة جدا، وظاهرة منتشرة، يجب أن تصل الرسالة للجهات المعنية والقضاء عليها.