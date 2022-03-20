مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادثي سير بقنا

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 5 آخرون، في حادثين متفرقين في محافظة قنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.

مصرع وإصابة 4

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين مدير أمن قنا إخطارا بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتي ملاكي على طريق «قنا ـ الأقصر»، وسقوط ضحايا ومصابين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي على طريق «قنا ـ الأقصر» الصحراوي، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.

إصابة شخصين

وفي نجع حمادي، أصيب شخصان بعد انقلاب دراجة بخارية كانا يستقلانها، بمنطقة كوبري الرمل بدائرة المركز.

وتلقى اللوا مدير أمن قنا، إخطارا من هيئة إسعاف يفيد إصابة كل من كمال سليمان الصغير، 17 عاماً، وأحمد سليمان الصغير، 21 عاماً، وذلك بعد انقلاب الدراجة البخارية، التي كانا يستقلانها.

وحُرر محضر بالواقعة، ونُقل المصابان لمستشفى قنا العام.