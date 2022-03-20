«طيران النيل» تعلن حاجتها لتعيين محلل مالي براتب مجزٍ

أعلنت شركة النيل للطيران عن حاجتها لتعيين محلل مالي وتقارير أول في الشركة، للعمل على إعداد بيانات الدخل الشهري والميزانية العمومية والتدفقات النقدية مع الإفصاحات ذات الصلة بشؤون العمل.

وأضافت الشركة، في بيان، أنّ المعينين يكلفون بإعداد مقارنة الميزانية الشهرية الفعلية مقابل تحليل الفروق، وجمع بيانات الميزانية من جميع الإدارات، والتحقق من صحة البيانات والافتراضات مع رؤساء الأقسام، واقتراح طرق خفض التكلفة وتنفيذها، ثم إصدار التقارير المالية.

متطلبات الوظيفة الجديدة

وأكدت الشركة أنه سيكون على المحلل مراجعة ميزان المراجعة، والتأكد من أن جميع الإدخالات مدعومة بمستندات ودقيقة وبما يتماشى مع سياسة الشركة، وترحيل إدخالات التعديل المطلوبة لضمان التقارير المالية بما يتماشى مع معايير المحاسبة المالية واللوائح الحكومية، بجانب التنسيق والمتابعة مع المراجعين الخارجيين من خلال إعداد ملف التدقيق والمستندات اللازمة لضمان اكتمال إجراءات تدقيق الشركة بطريقة فعالة وفعالة دون ملاحظات، ومتابعة السلف والأرصدة للعملاء والبائعين على أساس شهري.

كما سيتم تكليف شاغل الوظيفة بإعداد جدول الجرد الدوري، ودعم الفريق أثناء العملية، وضبط تباين المخزون في النظام· إعداد جميع التقارير التي تحتاجها إدارة الشركة، ومساعدة سياسات الأصول الثابتة التي تعزز الفعالية والكفاءة، ومساعدة الفريق المالي أثناء العد الدوري، ومراجعة تسوية الميزانية العمومية والتأكد من أن جميع الإدخالات دقيقة وأنه يتم الإبلاغ عن المعاملات وفقًا لمعايير المحاسبة واللوائح الحكومية، ومراجعة وتحليل حركات المصروفات وأرصدة البائعين ومتابعة أرصدة البائعين القدامى، ومراجعة التسويات البنكية لجميع البنوك شهرياً ومراجعة الشيخوخة للعملاء والموردين شهريا.

كما يراجع تسوية البائعين والعملاء على أساس ربع سنوي ومتابعة القضايا على أساس شهري، ومراجعة مخصص الديون المعدومة، ومراجعة ومتابعة حركة المخزون وميزان المخزون وتقادمه، وكذلك مراجعة وتحليل حركات المصروفات واستحقاقات نهاية الشهر لتحديد الدقة، وغيرها من المهام المالية المتعلقة بشؤون المحاسبة المالية للشركة.

شروط المتقدمين للوظائف

وأوضحت الشركة أنّ هناك شروط عدة يجب توافرها في المتقدم للوظيفة تتمثل في حصوله على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة، وأن يكون لديه خبرة 7- 10 سنوات في نفس المجال، والحصول على فهم مفصل لمعايير التقارير المالية، وأن تكون لديه مهارات قوية في العلاقات الشخصية والتواصل والتعاون، وكذلك المهارات التحليلية والتنظيمية وحل المشكلات قوية والاهتمام بالتفاصيل، وخبرة في أدوات Microsoft Office (Excel ، Word & PowerPoint)، وخبرة في SAP، ذلك مقابل راتب مجزي.