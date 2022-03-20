تحذير عاجل من «التعليم» للطلاب: الفصل عقوبة الغياب في رمضان 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن العام الدراسي الحالي 2021-2022، يسير بشكل منضبط ومنتظم بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، في ظل تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية وتطهير دورات المياه، للحفاظ على سلامة وأرواح التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، موضحة على متابعة الغياب والحضور في رمضان 2022.

الدراسة في رمضان تعتمد على الحضور

وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن هناك تعليمات مشددة من قبل وزارة التربية والتعليم، لجميع المدارس على مستوى الجمهورية، بتسجيل الغياب والحضور بشكل يومي طوال شهر رمضان 2022، من أجل انضباط العملية التعليمية، موضحًا أن الدراسة في رمضان تعتمد على الحضور بشكل يومي بجانب الشرح الذي يوفر للتلاميذ عبر القنوات والمنصات الإلكترونية، منوهًا بأنه لا يوجد أي قرار بتعطيل الدراسة في رمضان.

الفصل عقوبة الغياب من المدرسة في رمضان 2022

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لن يجرى رفع الغياب بين التلاميذ في المدارس طوال شهر رمضان 2022، وسوف تحتسب أيام الغياب الفعلية، ومن يتجاوز نسب الغياب في المدارس المقررة قانونًا سواء 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا متقطعة، سوف يتخذ حياله كل الإجراءات القانونية، والتي تشمل توجيه إنذار للتلميذ، وفي حالة عدم الاستجابة يفصل من المدرسة، مع السماح له بإعادة القيد بعد تقديم ما يفيد بأنه تغيب بسبب عذر قانوني.

حقيقة تعطيل الدراسة في رمضان 2022

ومن جانبه، نوه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن تعطيل الدراسة في المدارس طوال شهر رمضان 2022 شائعات، ولا يوجد أي قرار من هذا القبيل، مؤكدًا أن الدراسة ستنتظم طوال الشهر الكريم، وستسجل الغياب والحضور يوميًا بجميع المدارس على مستوى الجمهورية.