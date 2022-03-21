«السكة الحديد»: إعلان مواعيد القطارات في رمضان 2022 خلال ساعات

أكدت هيئة السكة الحديد، مواصلة استعداداتها النهائية لقدوم شهر رمضان 2022، من خلال تجهيز وصيانة القطارات، وتجهيز منافذ بيع متنقلة بالمحطات ذات الكثافات العالية، لمنع زحام الركاب أمام شبابيك التذاكر، وتحديد مواعيد القطارات الجديدة في رمضان، علاوة على تنفيذ خطة شاملة لتعقيم وتطهير القطارات والمحطات، ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور، بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار كورونا.

تعديلات في مواعيد القطارات في رمضان 2022

قال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، إنه سيجري إدخال تعديلات في مواعيد القطارات في رمضان 2022، وإعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة، إذ سيكون التعديلات على قطارات الوجه البحري، لتناسب مواعيد الإفطار طوال الشهر الفضيل، وخاصة على خط (القاهرة- الإسكندرية)، لافتًا إلى صدور تعليمات مشددة لجميع ورش الصيانة، برفع حالة الطوارئ القصوى لتجهيز قطارات إضافية، للدفع بها وقت الحاجة.

مواعيد القطارات في رمضان 2022 ستكون مناسبة للركاب

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مواعيد القطارات في رمضان 2022، ستكون مناسبة لجموع الركاب المسافرين على جميع الخطوط، على الوجهين القبلي والبحري، مؤكدًا أنه لا يوجد تعديلات على مواعيد القطارات العاملة على خطوط الصعيد طوال شهر رمضان، كون رحلاتها طويلة بالأساس، ويصعب إجراء تعديلات تتماشى مع مواعيد الإفطار، حيث سيضطر ركابها للإفطار داخل القطارات، منوها بأن جميع القطارات سيتم صيانتها قبل انطلاق رحلات رمضان، للحفاظ على حركة مسير القطارات.

خطة شاملة لتعقيم القطارات في رمضان 2022 لمواجهة كورونا

وأشار المصدر، إلى أن السكة الحديد ستقوم بتنفيذ خطة شاملة لتعقيم القطارات والمحطات وماتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، طوال شهر رمضان 2022، مؤكدا أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتظام حركة القطارات على جميع الخطوط بالوجهين القبلي والبحري، لمواجهة أي أعطال قد تحدث، وخاصة أثناء الإفطار والتشديد على استمرار تشغيل القطارات وانتظامها طوال اليوم.