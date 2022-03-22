قصة مسلسل «اسمه الحب».. يتناول علاقة المعلم وتلميذه

يبحث عدد كبير من الجمهور عن تفاصيل مسلسل «اسمه الحب»، الذي يذاع علي قناة «ATV التركية»، بطولة يونس امري، يلدريمير، هاند كابتن، جيزم غونيش، نيهان بويوكاجاك، سيلا كوركماز، أسينا كسكينشي، أوزان جوكل، فاتح علي، لارا دوماك، بيرفو أونغورن، أرز غوتشلو، إيسات بولات غولر، ميرت دوغان، سربيل غول، إيلكر سامي كيليتش.

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل «اسمه الحب»، البوستر الرسمي للعمل والإعلان الترويجي للعمل منذ أيام قليلة ماضية، معلنة فيه عرض المسلسل ومنذ طرح الإعلان جذب عددا كبيرا من الجماهير والمشاهدين المنتظرين عرضه بفارغ الصبر؛ لأنه يضم عددًا كبيرًا من النجوم والفنانين من أبرز وأشهر النجوم التركية.

أحداث مسلسل «اسمه الحب»

وتدور أحداث المسلسل «اسمه الحب» في إطار اجتماعي، حول معلمة شابة تحب مهنتها وتطارد أحلامها وآمالها بعزم وحب وتضحية بالنفس، ويسلط المسلسل من خلالها قضية العنف ضد المرأة والزواج المبكري، ويكشف مغامرتها منذ انتقالها من قرية صغيرة الي مدرسة.

كما سيوضح المسلسل التغير التي تعرضت له المعلمة لتضحيتها من أجل طلابها، وأصرارها لتقديم الحب لطلابها، كما سينافش المسلسل زواج الفتيات في سن مبكرة.

يناقش مسلسل «اسمه الحب» العلاقة بين المعلم والتلميذ

كما يناقش مسلسل «اسمه الحب»، العلاقة بين المعلم والتلميذ، وكيف يستطيع المعلم السيطرة على التلاميذ بشكل صحيح، نتيجة خبرات واحترام وتقدير للمعلم، كما أنه يساعد طلابه على تعلم مهارات جديدة، من أبرز هذة المهارات هي تجميل بيئتهم ومدرستهم، ومن المتوقع أن يشهد المسلسل تفاعلًا كبيرًا ونجاحًا ملحوظًا، ذلك لوجود نجوم أكثر شهرة في الدراما التركية.