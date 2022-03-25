«الهجان»: 60 أتوبيسا لنقل الركاب من محطة شبرا الخيمة للمحطات الأخرى

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال انتظام وتواجد الأتوبيسات والميني باص التي وفرتها المحافظة أمام محطة قطار شبرا الخيمة، استعدادا لنقل الركاب إلى المحطات الأخرى داخل القاهرة والقليوبية، بعد أن أعلنت وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية اختصار وصول وقيام قطارات‎ الوجه البحري (الروسي ذات التهوية ‏الديناميكية - المختلطة - تحيا مصر) بمحطة شبرا الخيمة بصفة مؤقتة، مع استمرار مسير القطارات المكيفة والقطارات المتجهة ‏إلى الوجه القبلي وإلى محطة القاهرة، وذلك اعتبارا من اليوم الجمعة.

بدء أعمال تحديث نظم الإشارات

وأوضح «الهجان» أن ذلك جاء للانتهاء من أعمال تطوير وتحديث نظم الإشارات ‏والاتصالات به لزيادة عوامل السلامة والأمان ورفع الطاقة الاستيعابية لخط القاهرة الإسكندرية ورفع كفاءة التشغيل بمحطة القاهرة، وما يتطلبه ذلك من ضرورة غلق بعض السكك.

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة اتخذت الإجراءات والتدابير اللازمة لاستقبال الركاب ونقلهم من خلال وسائل المواصلات التي تم توفيرها بالتنسيق مع مشروع المواقف والسرفيس التابع للمحافظة وهيئة النقل العام بهذا الشأن، حيث تم توفير 30 أتوبيس ميني باص تابعا للمحافظة، بالإضافة إلى خطوط الميكروباص الموجودة على خط شبرا الخيمة، وبالتنسيق مع هيئة النقل العام تم توفير عدد 30 أتوبيسا كبيرا سعة 52 راكبا، كما أعلنت المحافظة والهيئة استعدادهم للدفع بأي عدد من السيارات إذا استدعى الأمر ذلك.

العمل على انتظام الحركة المرورية أمام محطة شبرا الخيمة

وخلال الجولة التي رافقه فيها المهندس علي يوسف أبو عقيل، السكرتير العام المساعد، واللواء سامي علام، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، ومحمد عبد الحليم، مدير عام المواقف بالقليوبية، أكد المحافظ أنه تم التنسيق مع إدارة المرور للتواجد بشكل مستمر أمام محطة شبرا الخيمة للعمل على تسيير الحركة المرورية ومنع الانتظار الخاطئ لمنع أي تكدسات مرورية بميدان المؤسسة، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من أعمال التطوير والتحديث سيتم إعادة استمرار وصول وقيام كافة القطارات من محطة القاهرة ‏كالتشغيل الحالي المعتاد.